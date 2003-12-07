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Раздел: Авто  
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Обновленный Defender замечен на тестах

Обновленный Defender замечен на тестахК версии ней добавится двухлитровый турбодизель.

Шпионы заметили сразу несколько представителей британского бренда, проходящих испытания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Судя по тем фото, которые были выложены в сеть, новый Defender будет иметь такую же укороченную форму, как и предыдущие поколения модели. В то же время, вероятно появление закругленных контуров.

Также не исключено появление новой конструкции подвески. Впоследствии не исключены и гибридные комплектации автомобиля.

Интересно, что Land Rover Defender может появиться на американском рынке вновь после многолетнего перерыва. Последний раз официальная премьера состоялась примерно 20 лет назад.

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Кстати, с интервалом в сутки был замечен на дорогах другой, четырехдверный Defender. Поэтому специалисты склоняются к выводу, что производитель со всей серьезностью готовится к выводу нового поколения «Защитника» на рынок. И премьера может произойти уже в 2019 году.

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 Теги: Defender, тест

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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Премьера может произойти в 2019 году.

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