Раздел: Авто
Обновленный Defender замечен на тестах
К версии ней добавится двухлитровый турбодизель.
Шпионы заметили сразу несколько представителей британского бренда, проходящих испытания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Судя по тем фото, которые были выложены в сеть, новый Defender будет иметь такую же укороченную форму, как и предыдущие поколения модели. В то же время, вероятно появление закругленных контуров.
Также не исключено появление новой конструкции подвески. Впоследствии не исключены и гибридные комплектации автомобиля.
Интересно, что Land Rover Defender может появиться на американском рынке вновь после многолетнего перерыва. Последний раз официальная премьера состоялась примерно 20 лет назад.
Читайте также: Фотошпионы показали обновленный Land Rover Defender
Кстати, с интервалом в сутки был замечен на дорогах другой, четырехдверный Defender. Поэтому специалисты склоняются к выводу, что производитель со всей серьезностью готовится к выводу нового поколения «Защитника» на рынок. И премьера может произойти уже в 2019 году.
Шпионы заметили сразу несколько представителей британского бренда, проходящих испытания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Судя по тем фото, которые были выложены в сеть, новый Defender будет иметь такую же укороченную форму, как и предыдущие поколения модели. В то же время, вероятно появление закругленных контуров.
Также не исключено появление новой конструкции подвески. Впоследствии не исключены и гибридные комплектации автомобиля.
Интересно, что Land Rover Defender может появиться на американском рынке вновь после многолетнего перерыва. Последний раз официальная премьера состоялась примерно 20 лет назад.
Читайте также: Фотошпионы показали обновленный Land Rover Defender
Кстати, с интервалом в сутки был замечен на дорогах другой, четырехдверный Defender. Поэтому специалисты склоняются к выводу, что производитель со всей серьезностью готовится к выводу нового поколения «Защитника» на рынок. И премьера может произойти уже в 2019 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
278
0
Также советуем посмотреть
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
Оставьте свой комментарий