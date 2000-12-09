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Honda заставила работать новый тип батарей для электрокаров

Honda заставила работать новый тип батарей для электрокаровБатареи с твердым электролитом существуют давно.

Сотрудники Исследовательского института Honda совместно с учеными из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA разработали новый тип электролита, который позволит создавать батареи с высокой плотностью хранения заряда и низкой рабочей температурой. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

«Фторид-ионные аккумуляторы (FIB) предлагают новый химический состав с плотностью хранения заряда в десять раз больше, чем у нынешних литий-ионных батарей, - говорит главный научный сотрудник Института исследований Honda и соавтор работы Кристофер Брукс. - Они не подвержены перегреву, а добыча сырья для таких батарей не так разрушительна для окружающей среды, как экстракция лития или кобальта».

Батареи с твердым электролитом, проводящим ионы фтора, существуют давно, но они работают только при высокой температуре и, по сути, являются промежуточным этапом развития технологии. Жидкий электролит, разработанный Honda, позволит делать более безопасные и экологичные аккумуляторы.

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В своем нынешнем развитии твердотельным фторид-ионным аккумуляторам для нормальной работы нужна высокая температура - более 150 градусов Цельсия. Команде исследователей удалось найти метод получения фторид-ионной электрохимической ячейки, способной работать при значительно более низкой температуре. Это стало возможным благодаря созданию химически стабильного, жидкого электролита с высокой проводимостью ионов фтора и широким рабочим напряжением. Объединив его с композитным катодом, использующим сердечник с наноструктурой из меди, лантана и фтора, исследователи смогли запустить обратимый электрохимический цикл при комнатной температуре.
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 Теги: Honda, электрокар, батареи

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Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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