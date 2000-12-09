Раздел: Авто
Volkswagen готовит ряд важных изменений для европейского рынка
Компания откажется в Европе от разнообразия двигателей и моделей.
Volkswagen планирует в Европе значительно сократить количество двигателей для своих моделей. В результате, на европейском рынке станет меньше моделей этого немецкого автогиганта. Сэкономленные средства направят на разработку и выпуск электромобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Уже в новом модельном году в линейке двигателей автомобилей Volkswagen на Старом Континенте станет меньше агрегатов и трансмиссий. Немцы уберут те моторы и трансмиссии, которые наименее популярны. Какие модели пострадают от этого – пока не известно. Эксперты считают, что дело может дойти даже до того, что VW прекратит продавать в Европе некоторые свои модели.
«Мы должны идти в ногу со временем. Нам надо стать более эффективными. Нужно своевременно реагировать на все изменения. Мы многого достигли, но этого недостаточно. Нужно идти вперед», - сказал Ральф Брандштеттер, главный операционный директор VW.
В ближайшие годы Volkswagen инвестирует 11 млрд. долларов в e-мобильность, цифровые технологии и в систему автономного вождения. Еще 9 млрд. евро вложат в разработку и выпуск электромобилей. В результате к 2025 году эта компания планирует выпустить на рынок 20 разных моделей электрокаров.
Читайте также: В Японии определили автомобили года
Нужно отметить, что Volkswagen не намерен в результате такой реорганизации увольнять сотрудников (во всяком случае, пока), в отличие от некоторых других автопроизводителей. Например, General Motors уволит около 15% своих наемных рабочих. Возможно, так поступит и Ford.
Volkswagen планирует в Европе значительно сократить количество двигателей для своих моделей. В результате, на европейском рынке станет меньше моделей этого немецкого автогиганта. Сэкономленные средства направят на разработку и выпуск электромобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Уже в новом модельном году в линейке двигателей автомобилей Volkswagen на Старом Континенте станет меньше агрегатов и трансмиссий. Немцы уберут те моторы и трансмиссии, которые наименее популярны. Какие модели пострадают от этого – пока не известно. Эксперты считают, что дело может дойти даже до того, что VW прекратит продавать в Европе некоторые свои модели.
«Мы должны идти в ногу со временем. Нам надо стать более эффективными. Нужно своевременно реагировать на все изменения. Мы многого достигли, но этого недостаточно. Нужно идти вперед», - сказал Ральф Брандштеттер, главный операционный директор VW.
В ближайшие годы Volkswagen инвестирует 11 млрд. долларов в e-мобильность, цифровые технологии и в систему автономного вождения. Еще 9 млрд. евро вложат в разработку и выпуск электромобилей. В результате к 2025 году эта компания планирует выпустить на рынок 20 разных моделей электрокаров.
Читайте также: В Японии определили автомобили года
Нужно отметить, что Volkswagen не намерен в результате такой реорганизации увольнять сотрудников (во всяком случае, пока), в отличие от некоторых других автопроизводителей. Например, General Motors уволит около 15% своих наемных рабочих. Возможно, так поступит и Ford.
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