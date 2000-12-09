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Раздел: Авто  
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Volkswagen готовит ряд важных изменений для европейского рынка

Volkswagen готовит ряд важных изменений для европейского рынка Компания откажется в Европе от разнообразия двигателей и моделей.

Volkswagen планирует в Европе значительно сократить количество двигателей для своих моделей. В результате, на европейском рынке станет меньше моделей этого немецкого автогиганта. Сэкономленные средства направят на разработку и выпуск электромобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Уже в новом модельном году в линейке двигателей автомобилей Volkswagen на Старом Континенте станет меньше агрегатов и трансмиссий. Немцы уберут те моторы и трансмиссии, которые наименее популярны. Какие модели пострадают от этого – пока не известно. Эксперты считают, что дело может дойти даже до того, что VW прекратит продавать в Европе некоторые свои модели.

«Мы должны идти в ногу со временем. Нам надо стать более эффективными. Нужно своевременно реагировать на все изменения. Мы многого достигли, но этого недостаточно. Нужно идти вперед», - сказал Ральф Брандштеттер, главный операционный директор VW.

В ближайшие годы Volkswagen инвестирует 11 млрд. долларов в e-мобильность, цифровые технологии и в систему автономного вождения. Еще 9 млрд. евро вложат в разработку и выпуск электромобилей. В результате к 2025 году эта компания планирует выпустить на рынок 20 разных моделей электрокаров.

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Нужно отметить, что Volkswagen не намерен в результате такой реорганизации увольнять сотрудников (во всяком случае, пока), в отличие от некоторых других автопроизводителей. Например, General Motors уволит около 15% своих наемных рабочих. Возможно, так поступит и Ford.
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 Теги: Volkswagen, Европа

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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