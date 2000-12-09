Раздел: Авто
В Мексике показали "сумасшедшую дорогу"
Движение здесь становится то левосторонним, то правосторонним.
В Сети появился ролик с дорогой, на которой движение меняется с правостороннего на левостороннее и обратно в пределах одной дороги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Видео снято в Мексике, на отрезке шоссе номер 150 между городами Орисаба и Теуакан. Дорога проходит в гористой местности - и чтобы идущим вверх по склону грузовикам приходилось меньше тормозить, а за ними собиралось меньше пробок, полосу для них проложили с наибольшими возможными радиусами. Поэтому машины и петляют: то налево, то направо. При этом непонятно, как дорожная полиция определяет здесь «выезд на встречку».
Найти примеры использования разных схем движения в пределах одного государства можно не только в Мексике. Это, например, случай Гонконга - бывшей британской колонии, сейчас входящей в состав Китая на правах специального административного района. Во всем Китае движение правостороннее, а в Гонконге - по-прежнему английское, левостороннее.
Некоторые страны целиком меняли движение: например, Швеция в 1967 году перешла с левосторонней на привычную для нас правостороннюю организацию. А на острове Самоа недавно все сделали наоборот - решили, учитывая близость Австралии и обилие подержанных машин из Японии, что с левосторонним движением самоанцам будет удобнее.
Читайте также: Volkswagen готовит ряд важных изменений для европейского рынка
В большинстве стран мира автомобили ездят по правой стороне дороги, а руль у машин располагается слева. В списке «правосторонних» - 163 государства, среди которых Россия, вся континентальная Европа, США и большинство стран Латинской Америки. Но так сложилось исторически, что еще в 78 странах все устроено ровно наоборот. Например, в Великобритании, Индии, Японии и Австралии.
В Сети появился ролик с дорогой, на которой движение меняется с правостороннего на левостороннее и обратно в пределах одной дороги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Видео снято в Мексике, на отрезке шоссе номер 150 между городами Орисаба и Теуакан. Дорога проходит в гористой местности - и чтобы идущим вверх по склону грузовикам приходилось меньше тормозить, а за ними собиралось меньше пробок, полосу для них проложили с наибольшими возможными радиусами. Поэтому машины и петляют: то налево, то направо. При этом непонятно, как дорожная полиция определяет здесь «выезд на встречку».
Найти примеры использования разных схем движения в пределах одного государства можно не только в Мексике. Это, например, случай Гонконга - бывшей британской колонии, сейчас входящей в состав Китая на правах специального административного района. Во всем Китае движение правостороннее, а в Гонконге - по-прежнему английское, левостороннее.
Некоторые страны целиком меняли движение: например, Швеция в 1967 году перешла с левосторонней на привычную для нас правостороннюю организацию. А на острове Самоа недавно все сделали наоборот - решили, учитывая близость Австралии и обилие подержанных машин из Японии, что с левосторонним движением самоанцам будет удобнее.
Читайте также: Volkswagen готовит ряд важных изменений для европейского рынка
В большинстве стран мира автомобили ездят по правой стороне дороги, а руль у машин располагается слева. В списке «правосторонних» - 163 государства, среди которых Россия, вся континентальная Европа, США и большинство стран Латинской Америки. Но так сложилось исторически, что еще в 78 странах все устроено ровно наоборот. Например, в Великобритании, Индии, Японии и Австралии.
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