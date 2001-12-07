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Раздел: Авто  
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Эксперт прокомментировал эффективность автомобильных полиролей

Эксперт прокомментировал эффективность автомобильных полиролей Не все подобные средства работают достаточно хорошо.

Насколько эффективны полироли для кузова, которые доступны в автомагазинах? Продавцы утверждают, что с их помощью можно самостоятельно нанести защитное покрытие на автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Так ли это на самом деле? Отвечает ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало: "Полироли помогают защитить ЛКП, очищают, удаляют мелкие царапины, шероховатости, освежают цвет и придают блеск. Сегодня на рынке представлено большое количество полиролей от разных производителей".

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"Чтобы получить гарантированное качество, обратите внимание на продукцию мировых производителей, таких как Sonax, Turtle Wax, Liqui Moly. Их могут применять как профессионалы, так и любители. Для успеха ваших экспериментов очень важно, чтобы полироли сопровождались понятной инструкцией по применению – так меньше риск допустить ошибку во время использования".
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 Теги: полироли, эффективность

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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