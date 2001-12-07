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Раздел: Авто  
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Названы самые неудачные седаны премиум-класса

Названы самые неудачные седаны премиум-класса В рейтинг вошло три модели автомобилей.

Уже довольно много раз обсуждались неудачные попытки именитых автобрендов создать что-то из ряда вон выходящее. В погоне за высокой прибылью иногда случались непростительные промахи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Сегодня мы обсудим тройку наиболее неудачных седанов премиального сегмента.

Номер три в рейтинге - Cadillac Cimarron. Сложно теперь рассуждать, кто прав, а кто виноват. Но известный премиальный бренд выпустил в продажу, как оказалось, совершенно недоработанную модель, с весьма сомнительным техническим оснащением. Внешний вид также оставляет желать лучшего.

Второе место у Maserati Biturbo. Позиционируя свою новинку как спортивный седан, автопроизводитель не дал ей по сути ничего спортивного. Машина получила весьма простенький вид. А силовой агрегат - двухлитровый турбомотор, сложно назвать премиальным.

Сегодняшний лидер - Aston-Martin Lagonda. Машину за ее слишком оригинальный вид кто-то прозвал "камбалой".

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Действительно, приплюснутый широченный корпус других ассоциаций не вызывал. Машину нашпиговали электроникой, которая в скорости начинала ломаться.
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 Теги: седаны, провал

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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