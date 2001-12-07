Раздел: Авто
Названы самые неудачные седаны премиум-класса
В рейтинг вошло три модели автомобилей.
Уже довольно много раз обсуждались неудачные попытки именитых автобрендов создать что-то из ряда вон выходящее. В погоне за высокой прибылью иногда случались непростительные промахи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Сегодня мы обсудим тройку наиболее неудачных седанов премиального сегмента.
Номер три в рейтинге - Cadillac Cimarron. Сложно теперь рассуждать, кто прав, а кто виноват. Но известный премиальный бренд выпустил в продажу, как оказалось, совершенно недоработанную модель, с весьма сомнительным техническим оснащением. Внешний вид также оставляет желать лучшего.
Второе место у Maserati Biturbo. Позиционируя свою новинку как спортивный седан, автопроизводитель не дал ей по сути ничего спортивного. Машина получила весьма простенький вид. А силовой агрегат - двухлитровый турбомотор, сложно назвать премиальным.
Сегодняшний лидер - Aston-Martin Lagonda. Машину за ее слишком оригинальный вид кто-то прозвал "камбалой".
Читайте также: Opel представит сразу две экологичные новинки
Действительно, приплюснутый широченный корпус других ассоциаций не вызывал. Машину нашпиговали электроникой, которая в скорости начинала ломаться.
Уже довольно много раз обсуждались неудачные попытки именитых автобрендов создать что-то из ряда вон выходящее. В погоне за высокой прибылью иногда случались непростительные промахи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Сегодня мы обсудим тройку наиболее неудачных седанов премиального сегмента.
Номер три в рейтинге - Cadillac Cimarron. Сложно теперь рассуждать, кто прав, а кто виноват. Но известный премиальный бренд выпустил в продажу, как оказалось, совершенно недоработанную модель, с весьма сомнительным техническим оснащением. Внешний вид также оставляет желать лучшего.
Второе место у Maserati Biturbo. Позиционируя свою новинку как спортивный седан, автопроизводитель не дал ей по сути ничего спортивного. Машина получила весьма простенький вид. А силовой агрегат - двухлитровый турбомотор, сложно назвать премиальным.
Сегодняшний лидер - Aston-Martin Lagonda. Машину за ее слишком оригинальный вид кто-то прозвал "камбалой".
Читайте также: Opel представит сразу две экологичные новинки
Действительно, приплюснутый широченный корпус других ассоциаций не вызывал. Машину нашпиговали электроникой, которая в скорости начинала ломаться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1039
0
Также советуем посмотреть
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
Оставьте свой комментарий