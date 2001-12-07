Раздел: Авто
BMW выпустит свой самый дорогой внедорожник
Четырехместник BMW X8 может стать самым дорогим в линейке бренда
К 2020 году немецкий автопроизводитель намерен представить премиальный четырехместный внедорожник BMW X8, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Ожидается, что модель станет самым дорогим представителем марки из-за богатой обивки.
Ранее стало известно, что в основу BMW X8 ляжет новая архитектура. Кроссовер будет рассчитан на четыре человека, а в интерьере появится дорогая обивка и богатое оснащение, которое будет отличать модель от других представителей бренда.
Четырехместник BMW X8 может стать самым дорогим в линейке бренда (ФОТО)
По словам компании BMW, новинка будет дороже BMW X7, однако доступнее Rolls-Royce Cullinan. Главным конкурентом четырехместной модели станет Mercedes-Maybach GLS, который начали тестировать, и максимальные версии нового поколения Range Rover, а также пока не существующей Audi Q9.
Помимо вышеназванных моделей, кроссовер составит главную конкуренцию Bentley Bentayga.
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Ожидается, что BMW X8 получит силовую установку V8 объемом 4,4 литра с отдачей в 600 – 700 «лошадей», тогда как двигателя V12 не предвидится.
К 2020 году немецкий автопроизводитель намерен представить премиальный четырехместный внедорожник BMW X8, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Ожидается, что модель станет самым дорогим представителем марки из-за богатой обивки.
Ранее стало известно, что в основу BMW X8 ляжет новая архитектура. Кроссовер будет рассчитан на четыре человека, а в интерьере появится дорогая обивка и богатое оснащение, которое будет отличать модель от других представителей бренда.
Четырехместник BMW X8 может стать самым дорогим в линейке бренда (ФОТО)
По словам компании BMW, новинка будет дороже BMW X7, однако доступнее Rolls-Royce Cullinan. Главным конкурентом четырехместной модели станет Mercedes-Maybach GLS, который начали тестировать, и максимальные версии нового поколения Range Rover, а также пока не существующей Audi Q9.
Помимо вышеназванных моделей, кроссовер составит главную конкуренцию Bentley Bentayga.
Читайте также: Bugatti выпустит самый дорогой внедорожник
Ожидается, что BMW X8 получит силовую установку V8 объемом 4,4 литра с отдачей в 600 – 700 «лошадей», тогда как двигателя V12 не предвидится.
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