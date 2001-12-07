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Раздел: Авто  
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Rivian и Rimac помогут Pininfarina построить кроссовер

Rivian и Rimac помогут Pininfarina построить кроссоверКомпания подписала соглашение с американским стартапом Rivian.

Компания Automobili Pininfarina, принадлежащая индийской группе Mahindra, выпустит три кроссовера. Самый мощный, с заводским обозначением PF1, будет прямым конкурентом Lamborghini Urus. Его построят на платформе, разработанной американским стартапом Rivian, и оснастят силовой установкой производства хорватской Rimac.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

«Работа над PF1 уже началась, и сейчас мы находимся в стадии утверждения финального дизайна, - цитирует управляющего директора группы Mahindra & Mahindra Павана Гоенка издание Autocar India. - Дизайн модели снова разработает студия Pininfarina».

Технологическим партнером «Махиндры» в этом проекте может выступить Rimac. Хорватская фирма известна и как производитель гиперкаров, и как поставщик электрических компонентов для Porsche, Aston Martin, Koenigsegg. Ее электромоторы и блоки батарей Automobili Pininfarina также будет устанавливать на 2000-сильный гиперкар PF0.

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Кроме того, компания подписала соглашение с американским стартапом Rivian. Разработанная им «скейтборд-платформа» ляжет в основу будущего кроссовера. По слухам, PF1 оснастят блоком батарей емкостью 135 киловатт-часов и силовой установкой с четырьмя электромоторами, суммарная мощность которой составит около 1100 лошадиных сил. Среди других особенностей: 800-вольтовая система зарядки и 24-дюймовые колеса.
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 Теги: кроссовер, Pininfarina

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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