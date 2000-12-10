Раздел: Авто
Эти модели авто признаны самыми надежными
Составлен список из семи автомобилей.
Каждая лягушка хвалит свое болото. Ровно также практически каждый водитель убеждает себя и других, что выбрал самый лучший и практичный автомобиль. Но чтобы не быть голословными, при выборе машины не лишним будет послушать мнения и других автовладельцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ежегодно издание Consumer Reports составляет рейтинг надежности автомобилей среди ведущих мировых брендов. В исследовании используются данные, полученные в ходе опросов 500 000 респондентов. По традиции самыми надежными автомобилями признали японские модели, но есть в рейтинге и марки других стран.
Lexus GX
В этом году у японского автопроизводителя зафиксировано наименьшее количество отказов и поломок. Средняя оценка надежности у «Лексусов» составляет 78 из 100. Что касается GX, то в его основе используется платформа Toyota Land Cruiser Prado, которая также является основой Toyota 4Runner и Toyota FJ Cruiser. Эту «тележку» специалисты считают весьма удачной. Не без ее помощи внедорожник взобрался на пьедестал надежности.
Под капотом модели установлен 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, который развивает мощность 296 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с электронным управлением. В базовом варианте предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары ближнего света, дневные ходовые огни и передние противотуманки, люк с электроприводом, боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания и автоматическим затемнением.
Toyota Prius
Отечественные автомобилисты имеют возможность купить не просто технологичный и экологичный автомобиль, но вдобавок и очень надежный. В общем рейтинге Toyota заработала 76 баллов из 100.
В основе гибридной силовой установки «Приуса» лежит бензиновый двигатель 1,8 литра, развивающий мощность 98 л.с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует экономии топлива.
Также модель имеет высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Суммарная мощность «начинки» составляет 122 л.с.
Toyota Corolla
Еще один представитель Страны восходящего солнца числится в рейтинге надежности уже много лет подряд. Складывается ощущение, что владельцы Corolla абсолютно довольны своим выбором и им, собственно, не за что поругать автомобиль.
Линейка моторов представлена 3 силовыми агрегатами объемом 1,33, 1,6 и 1,8 литра. Последний двигатель с системой Dual VVT-i имеет мощность 140 л.с. при 6400 об/мин и максимальный крутящий момент 173 Нм при 4000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 10,2 – 12,6 секунды.
На выбор предлагается 2 трансмиссии: 6-ступенчатая МКПП или вариатор, который может работать в 3 режимах. В большинстве комплектаций доступны системы курсовой устойчивости и помощи при старте на склоне, антипробуксовочная система, а также 7 подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя. Предлагается мультимедийная система с 6,1-дюймовым цветным сенсорным экраном. Toyota Touch 2 имеет экран с разрешением 800x480 с повышенной четкостью, при этом система поддерживает технологию подключения мобильных устройств MirrorLink и управление жестами.
Kia Sportage
На этот корейский вседорожник нареканий меньше, чем на Tucson. С чем это связано, в исследовании не указывается. Но так или иначе Sportage заслужил народную любовь и место в рейтинге надежности.
Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот». Топовым стал 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 185 л.с. Он сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».
Начальная комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.
Mazda CX-9
В глобальном рейтинге надежности первую тройку замыкает Mazda, которая смогла совершить рывок с 12 места. Такие показатели объясняются высоким рейтингом кроссовера CX-9.
Все кроссоверы укомплектованы 2,5-литровым бензиновым турбомотором SkyActiv-G (231 л.с) и 6-ступенчатой коробкой «автомат». Разгон от нуля до 100 км/ч занимает всего 8,6 секунды. При этом автомобиль можно назвать одним из самых экономичных в своем сегменте.
Базовая комплектация радует 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, кожаной отделкой салона, 3-зонным климат-контролем и проекционным экраном. Продвинутая версия Exclusive подразумевает наличие адаптивных фар и круиз-контроля, улучшенной шумоизоляции и ряда полезных электронных систем (слежения за рядностью, контроля слепых зон, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов).
Jeep Grand Cherokee
Этот кроссовер неожиданно для всех улучшил результаты. Раньше модель не входила и в первую двадцатку рейтинга надежности, а теперь недовольных владением Grand Cherokee становится все меньше.
На выбор покупателям предлагается экономичный вариант с новым 3,6-литровым V6 Pentastar (286 л. с.) - 11,4 литра «девяносто второго» бензина на 100 км пути. Для любителей машин помощне - Grand Cherokee SRT8 6.4 (468 л. с.). Важно, что 4 цилиндра из 8-ми могут отключаться - также в целях экономии горючего. Наконец, доступна версия Trailhawk, которая оснащается специально переработанной для нее пневмоподвеской Quadra-Lift. Внедорожники имеют систему полного привода Quadra-Drive II с электронным дифференциалом повышенного трения (ELSD). Днище защищено стальными листами, дополнительно можно установить защиту порогов. Углы въезда и съезда составляют 29,8 и 22,8 градуса, соответственно. Дорожный просвет равен 275 мм.
Volvo XC60
По большому счету некоторых владельцев шведского кроссовера лишь смущают проблемы с климатической установкой и зависание экрана мультимедиа. Но мы простим эти мелочи ХС60, уж больно он хорош во всем остальном.
Автомобиль выпускается с тремя типами мотора, все они встраиваются поперечно. Бензиновый двигатель - мощный Т6, с турбонадувом, выдает 285 л. с. Оба пятицилиндровых дизеля 2,4 выжимают 163 и 185 л. с. Они оснащены шестиступенчатой коробкой передач.
Читайте также: Названы самые неудачные седаны премиум-класса
Кстати, Volvo XC60 был назван одним из самых безопасных автомобилей в мире. Кроссовер оснащен множеством систем активной безопасности, включая модернизированную систему экстренного торможения, систему слежения за рядностью и удержания в полосе движения, систему предотвращения фронтальных столкновений, а также систему контроля слепых зон. Наконец, за все свои достоинства вседорожник заслужил звание «Автомобиль года».
Каждая лягушка хвалит свое болото. Ровно также практически каждый водитель убеждает себя и других, что выбрал самый лучший и практичный автомобиль. Но чтобы не быть голословными, при выборе машины не лишним будет послушать мнения и других автовладельцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ежегодно издание Consumer Reports составляет рейтинг надежности автомобилей среди ведущих мировых брендов. В исследовании используются данные, полученные в ходе опросов 500 000 респондентов. По традиции самыми надежными автомобилями признали японские модели, но есть в рейтинге и марки других стран.
Lexus GX
В этом году у японского автопроизводителя зафиксировано наименьшее количество отказов и поломок. Средняя оценка надежности у «Лексусов» составляет 78 из 100. Что касается GX, то в его основе используется платформа Toyota Land Cruiser Prado, которая также является основой Toyota 4Runner и Toyota FJ Cruiser. Эту «тележку» специалисты считают весьма удачной. Не без ее помощи внедорожник взобрался на пьедестал надежности.
Под капотом модели установлен 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, который развивает мощность 296 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с электронным управлением. В базовом варианте предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары ближнего света, дневные ходовые огни и передние противотуманки, люк с электроприводом, боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания и автоматическим затемнением.
Toyota Prius
Отечественные автомобилисты имеют возможность купить не просто технологичный и экологичный автомобиль, но вдобавок и очень надежный. В общем рейтинге Toyota заработала 76 баллов из 100.
В основе гибридной силовой установки «Приуса» лежит бензиновый двигатель 1,8 литра, развивающий мощность 98 л.с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует экономии топлива.
Также модель имеет высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Суммарная мощность «начинки» составляет 122 л.с.
Toyota Corolla
Еще один представитель Страны восходящего солнца числится в рейтинге надежности уже много лет подряд. Складывается ощущение, что владельцы Corolla абсолютно довольны своим выбором и им, собственно, не за что поругать автомобиль.
Линейка моторов представлена 3 силовыми агрегатами объемом 1,33, 1,6 и 1,8 литра. Последний двигатель с системой Dual VVT-i имеет мощность 140 л.с. при 6400 об/мин и максимальный крутящий момент 173 Нм при 4000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 10,2 – 12,6 секунды.
На выбор предлагается 2 трансмиссии: 6-ступенчатая МКПП или вариатор, который может работать в 3 режимах. В большинстве комплектаций доступны системы курсовой устойчивости и помощи при старте на склоне, антипробуксовочная система, а также 7 подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя. Предлагается мультимедийная система с 6,1-дюймовым цветным сенсорным экраном. Toyota Touch 2 имеет экран с разрешением 800x480 с повышенной четкостью, при этом система поддерживает технологию подключения мобильных устройств MirrorLink и управление жестами.
Kia Sportage
На этот корейский вседорожник нареканий меньше, чем на Tucson. С чем это связано, в исследовании не указывается. Но так или иначе Sportage заслужил народную любовь и место в рейтинге надежности.
Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот». Топовым стал 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 185 л.с. Он сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».
Начальная комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.
Mazda CX-9
В глобальном рейтинге надежности первую тройку замыкает Mazda, которая смогла совершить рывок с 12 места. Такие показатели объясняются высоким рейтингом кроссовера CX-9.
Все кроссоверы укомплектованы 2,5-литровым бензиновым турбомотором SkyActiv-G (231 л.с) и 6-ступенчатой коробкой «автомат». Разгон от нуля до 100 км/ч занимает всего 8,6 секунды. При этом автомобиль можно назвать одним из самых экономичных в своем сегменте.
Базовая комплектация радует 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, кожаной отделкой салона, 3-зонным климат-контролем и проекционным экраном. Продвинутая версия Exclusive подразумевает наличие адаптивных фар и круиз-контроля, улучшенной шумоизоляции и ряда полезных электронных систем (слежения за рядностью, контроля слепых зон, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов).
Jeep Grand Cherokee
Этот кроссовер неожиданно для всех улучшил результаты. Раньше модель не входила и в первую двадцатку рейтинга надежности, а теперь недовольных владением Grand Cherokee становится все меньше.
На выбор покупателям предлагается экономичный вариант с новым 3,6-литровым V6 Pentastar (286 л. с.) - 11,4 литра «девяносто второго» бензина на 100 км пути. Для любителей машин помощне - Grand Cherokee SRT8 6.4 (468 л. с.). Важно, что 4 цилиндра из 8-ми могут отключаться - также в целях экономии горючего. Наконец, доступна версия Trailhawk, которая оснащается специально переработанной для нее пневмоподвеской Quadra-Lift. Внедорожники имеют систему полного привода Quadra-Drive II с электронным дифференциалом повышенного трения (ELSD). Днище защищено стальными листами, дополнительно можно установить защиту порогов. Углы въезда и съезда составляют 29,8 и 22,8 градуса, соответственно. Дорожный просвет равен 275 мм.
Volvo XC60
По большому счету некоторых владельцев шведского кроссовера лишь смущают проблемы с климатической установкой и зависание экрана мультимедиа. Но мы простим эти мелочи ХС60, уж больно он хорош во всем остальном.
Автомобиль выпускается с тремя типами мотора, все они встраиваются поперечно. Бензиновый двигатель - мощный Т6, с турбонадувом, выдает 285 л. с. Оба пятицилиндровых дизеля 2,4 выжимают 163 и 185 л. с. Они оснащены шестиступенчатой коробкой передач.
Читайте также: Названы самые неудачные седаны премиум-класса
Кстати, Volvo XC60 был назван одним из самых безопасных автомобилей в мире. Кроссовер оснащен множеством систем активной безопасности, включая модернизированную систему экстренного торможения, систему слежения за рядностью и удержания в полосе движения, систему предотвращения фронтальных столкновений, а также систему контроля слепых зон. Наконец, за все свои достоинства вседорожник заслужил звание «Автомобиль года».
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