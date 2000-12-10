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Aston Martin превращает старые авто в электромобили

Aston Martin превращает старые авто в электромобили Раритетные машины получают новую жизнь благодаря этой инициативе.

Первым электромобилем легендарного британского бренда Aston Martin стал кабриолет 50-летней давности. По аналогии с Jaguar, компания предлагает конвертировать раритетные модели в современный экологичный транспорт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Первенцем “программы переподготовки” стал Aston Martin DB6 Volante 1970 года. Для спорткара подготовили электрическую установку, которая вместе с батарейным блоком прекрасно становится на место ДВС и КПП. Примечательно, что в компании создали своеобразную модульную систему, которой в дальнейшем можно будет оснастить другие классические модели Астон Мартин.

Aston Martin превращает старые авто в электромобили


В компании не раскрывают подробностей о мощности или пробеге такого электромобиля, но намекают, что в нем использованы некоторые компоненты от грядущего Rapide E. Эта новинка будет оснащена двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью около 610 л.с. Ожидается, что пробег на одном заряде превысит 320 км.

Aston Martin превращает старые авто в электромобили


Возвращаясь к электрическому DB6, компания планирует открыть программу конверсии в 2019 году. При желании электрическую “начинку” можно будет обратно заменить на традиционную силовую установку, ведь услуга не требует никаких конструктивных изменений.

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Это обстоятельство особенно понравится владельцам авто и аукционным домам, которые планируют продажу авто и опасаются потери стоимости из-за вносимых изменений.
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 Теги: Aston Martin, электромобиль

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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