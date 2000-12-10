Раздел: Авто
Aston Martin превращает старые авто в электромобили
Раритетные машины получают новую жизнь благодаря этой инициативе.
Первым электромобилем легендарного британского бренда Aston Martin стал кабриолет 50-летней давности. По аналогии с Jaguar, компания предлагает конвертировать раритетные модели в современный экологичный транспорт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Первенцем “программы переподготовки” стал Aston Martin DB6 Volante 1970 года. Для спорткара подготовили электрическую установку, которая вместе с батарейным блоком прекрасно становится на место ДВС и КПП. Примечательно, что в компании создали своеобразную модульную систему, которой в дальнейшем можно будет оснастить другие классические модели Астон Мартин.
В компании не раскрывают подробностей о мощности или пробеге такого электромобиля, но намекают, что в нем использованы некоторые компоненты от грядущего Rapide E. Эта новинка будет оснащена двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью около 610 л.с. Ожидается, что пробег на одном заряде превысит 320 км.
Возвращаясь к электрическому DB6, компания планирует открыть программу конверсии в 2019 году. При желании электрическую “начинку” можно будет обратно заменить на традиционную силовую установку, ведь услуга не требует никаких конструктивных изменений.
Читайте также: Эти модели авто признаны самыми надежными
Это обстоятельство особенно понравится владельцам авто и аукционным домам, которые планируют продажу авто и опасаются потери стоимости из-за вносимых изменений.
Первым электромобилем легендарного британского бренда Aston Martin стал кабриолет 50-летней давности. По аналогии с Jaguar, компания предлагает конвертировать раритетные модели в современный экологичный транспорт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Первенцем “программы переподготовки” стал Aston Martin DB6 Volante 1970 года. Для спорткара подготовили электрическую установку, которая вместе с батарейным блоком прекрасно становится на место ДВС и КПП. Примечательно, что в компании создали своеобразную модульную систему, которой в дальнейшем можно будет оснастить другие классические модели Астон Мартин.
В компании не раскрывают подробностей о мощности или пробеге такого электромобиля, но намекают, что в нем использованы некоторые компоненты от грядущего Rapide E. Эта новинка будет оснащена двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью около 610 л.с. Ожидается, что пробег на одном заряде превысит 320 км.
Возвращаясь к электрическому DB6, компания планирует открыть программу конверсии в 2019 году. При желании электрическую “начинку” можно будет обратно заменить на традиционную силовую установку, ведь услуга не требует никаких конструктивных изменений.
Читайте также: Эти модели авто признаны самыми надежными
Это обстоятельство особенно понравится владельцам авто и аукционным домам, которые планируют продажу авто и опасаются потери стоимости из-за вносимых изменений.
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