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Раздел: Авто  
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Назван дорожный штраф, который можно легко обжаловать

Назван дорожный штраф, который можно легко обжаловать По Женевской Конвенции допускаются и желтые, и красные поворотники.

В США допускаются поворотные сигналы красного и желтого цвета, тогда как в Украине - только желтого. И если раньше Патрульная полиция закрывала глаза на несоответствие сигнала нормам, то сейчас в Украине за это нарушение начали штрафовать. В зону риска попали владельцы автомобилей из США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Так, совсем недавно рассказывали о водителе Tesla в Киеве, которого оштрафовала полиция. По словам автомобилиста, его слова о том, что автомобиль прошел регистрацию, никак не повлияли на правоохранителей.

По словам юристов, этот штраф незаконен. Все дело в том, что по Женевской Конвенции, которую подписала Украина, допускаются и желтые, и красные поворотники, а это значит, что запрещать красные поворотные сигналы в Украине просто нельзя.

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А значит, штраф можно легко обжаловать.

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 Теги: поворотники, штраф

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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