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Раздел: Авто  
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Фотограф показал крупнейшее кладбище автомобилей

Фотограф показал крупнейшее кладбище автомобилей Эти машины были отозваны из-за дизельного скандала.

Гран-при конкурса от National Geographic досталось фотографу Джессон Тодорову, который снял отозванные «дизельгейты», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Известно, что эти автомобили были произведены компаниями Audi и Volkswagen. Их программное обеспечение в десятки раз занижало количество вредных газов, выбрасываемых в воздух.

Автомобили, количество которых составляла более 11 миллионов, предназначались для продажи в Европе и США. Обман стал причиной скандала мирового уровня, после чего производители вынуждены были признать вину.

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Победитель конкурса получил, кроме престижного титула, денежный приз в размере 5000 долларов.
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 Теги: фото, кладбище машин

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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