Фотограф показал крупнейшее кладбище автомобилей

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Volkswagen займется выкупом автомобилей с неисправным ПО Концерн выкупит машины в том случае, если тесты на выбросы углекислого газа выявят несоответствия.