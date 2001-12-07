Раздел: Авто
Фотограф показал крупнейшее кладбище автомобилей
Эти машины были отозваны из-за дизельного скандала.
Гран-при конкурса от National Geographic досталось фотографу Джессон Тодорову, который снял отозванные «дизельгейты», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Известно, что эти автомобили были произведены компаниями Audi и Volkswagen. Их программное обеспечение в десятки раз занижало количество вредных газов, выбрасываемых в воздух.
Автомобили, количество которых составляла более 11 миллионов, предназначались для продажи в Европе и США. Обман стал причиной скандала мирового уровня, после чего производители вынуждены были признать вину.
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Победитель конкурса получил, кроме престижного титула, денежный приз в размере 5000 долларов.
Гран-при конкурса от National Geographic досталось фотографу Джессон Тодорову, который снял отозванные «дизельгейты», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Известно, что эти автомобили были произведены компаниями Audi и Volkswagen. Их программное обеспечение в десятки раз занижало количество вредных газов, выбрасываемых в воздух.
Автомобили, количество которых составляла более 11 миллионов, предназначались для продажи в Европе и США. Обман стал причиной скандала мирового уровня, после чего производители вынуждены были признать вину.
Читайте также: Aston Martin превращает старые авто в электромобили
Победитель конкурса получил, кроме престижного титула, денежный приз в размере 5000 долларов.
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