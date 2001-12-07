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Раздел: Авто  
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McLaren презентовала облегченный 720S Spider

McLaren презентовала облегченный 720S Spider Презентован основной конкурент Ferrari 488 Spider

Ожидается, что McLaren 720S Spider составит прямую конкуренцию на рынке Ferrari 488 Spider, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Основным преимуществом перед автомобилем итальянского бренда может стать более низкий вес. За счет особой конструкции крыши 720S Spider легче представителя Ferrari на 88 килограмм.

Тесты показали, что до 100 километров McLaren 720S Spider разгоняется за 2,9 секунды. Скорость 200 км/час покоряется суперкару примерно за 8 секунд.

Максимальный скоростной порог зависит от наличия или отсутствия крыши. Если она на месте, машина способна набрать 341 километр. При сложенном верхе скорость снизится до 325 километров в час.

Крыша McLaren 720S Spider представляет собой цельный лист углеводородного волокна. Электрический привод позволяет сложить или поднять механизм за 11 секунд.

На машине будет установлен двигатель на 4 литра и с мощностью 710 лошадиных сил. Работать он будет от автоматической коробки передач, предусматривающей несколько режимов езды.

Новинка предлагается в трех комплектациях: Standard, Performance и Luxury. При этом покупатель получает возможность выбора одного из 23 цветов кузова.

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В США машина начнет продаваться весной следующего, однако заказы на нее уже принимаются. Ориентировочная стоимость McLaren 720S Spider составит 315 тысяч долларов.
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 Теги: McLaren, 720S Spider

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Сегодня, 09:10 » Автор: Алена Шимко
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