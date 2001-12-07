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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали новую спортивную Mazda

Фотошпионы показали новую спортивную MazdaТоп-менеджер Mazda рассказал об авто своей мечты

С тех пор, как руководство японского бренда приняло решение о прекращении серийного производства купе RX-8 в 2012 году, появились сообщения о скором появлении приемника модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Однако есть одно, но, большое, но! Как удалось узнать из недавнего интервью с официальным представителем автопроизводителя, создание подобной спортивной модели может оказаться под большим вопросом.

На вопрос журналистов «почему же мы можем не увидеть приемника RX-8», представитель компании ответил, что всему виной довольно жесткие нормы по выбросам вредных веществ.

Он отметил, что данные правила уже загубили не один десяток по-настоящему классных авто и создание, нового спортивного купе с мощным двигателем может стать невыполнимой задачей для японского автопроизводителя.

Кроме того, на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) ТОП-менеджер Mazda заявил, что создание нового поколения спортивного автомобиля RX-8/RX-9 является личной его мечтой. Было отмечено, что это может так и остаться мечтой, по крайней мере, на данный момент.

«Мы постоянно развиваем технологию роторных двигателей, но во всем мире существует так много экологических норм, которые в последнее время стали очень жесткими. Чтобы подогнать наши моторы под эти нормы, нам нужно больше времени. Мы знаем, какими основными проблемами обладают наши роторные двигатели, и мы будет искать пути решения этих проблем» - сказал официальный представитель Mazda.

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В заключение отметим, что в прошлом году, на трассе Нюрбургринг был замечен загадочный прототип спортивного автомобиля компании.
Фотошпионы показали новую спортивную Mazda
Фотошпионы показали новую спортивную Mazda
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 Теги: Mazda, спортивная модель

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Сегодня, 12:31 » Автор: Алена Шимко
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