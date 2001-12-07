Раздел: Авто
Названы самые ожидаемые в следующем году новинки от BMW
Компания готовит много интересного.
В 2019 году компания BMW предложит автолюбителям несколько обновленных и совершенно новых моделей. Какие именно? Об этом читайте в нашем материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
BMW 1 Series
У BMW 1 Series нового поколения (см. фото вверху), которое появится в 2019 году, не будет заднего привода и шестицилиндрового двигателя. Зато салон станет просторней. Стоимость в базовой комплектации не должна сильно измениться. Сейчас новую BMW 1 Series в базе можно купить примерно за 26 000 евро.
BMW 3 Series Touring
Универсалы по-прежнему хорошо продаются в Европе, поэтому BMW в следующем году предложит покупателям новый BMW 3 Series Touring. В его линейку двигателей войдут, видимо, такие же агрегаты, как и у седана. Что же касается цены этой новинки, то она пока не известна.
BMW 8 Series Gran Coupe
Новое BMW 8 Series Gran Coupe получит удлиненную колесную базу. Как следствие, у этого автомобиля будет просторный салон. В линейку двигателей войдут такие же агрегаты, которыми оснащается стандартная новая 8 Series. Естественно, что 8 Series Gran Coupe будет стоить дороже, чем стандартная версия.
BMW M8
BMW M8 получит такой же мотор, как и новый BMW M5. Это 4,4 л би-турбо двигатель V8. Но его мощность увеличится до 630 л.с., то есть больше чем у M5.
BMW X6
В начале 2019 года появится BMW X6 нового (третьего) поколения. Во многом он будет похож на новый Х5. Покупателям предложат и «заряженную» версию X6 М.
BMW X3 M
Ожидается, что в 2019 году BMW выпустит высокопроизводительный кроссовер BMW X3 M (скорее всего, в середине 2019 года). У него будет все элементы пакета М (например, спортивная подвеска). Под капотом должен, по слухам, находиться новый шестицилиндровый 3,0 л двигатель мощностью в базовой комплектации 431 л.с. (как и у M3/M4), а в топовой комплектации – примерно 500 л.с. Его конкурентами станут Mercedes-AMG GLC 63 S, GLC 63 S Coupe, и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
Читайте также: Названы самые ожидаемые новинки автосалона в Лос-Анджелесе
BMW X4 M
Высокопроизводительный кроссовер BMW X4 M появится в середине 2019 года. Он, как и X3 M, будет оснащаться новым шестицилиндровым 3,0 л двигателем мощностью 431 л.с. и 500 л.с. Кроссовер получит все элементы пакета М.
В 2019 году компания BMW предложит автолюбителям несколько обновленных и совершенно новых моделей. Какие именно? Об этом читайте в нашем материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
BMW 1 Series
У BMW 1 Series нового поколения (см. фото вверху), которое появится в 2019 году, не будет заднего привода и шестицилиндрового двигателя. Зато салон станет просторней. Стоимость в базовой комплектации не должна сильно измениться. Сейчас новую BMW 1 Series в базе можно купить примерно за 26 000 евро.
BMW 3 Series Touring
Универсалы по-прежнему хорошо продаются в Европе, поэтому BMW в следующем году предложит покупателям новый BMW 3 Series Touring. В его линейку двигателей войдут, видимо, такие же агрегаты, как и у седана. Что же касается цены этой новинки, то она пока не известна.
BMW 8 Series Gran Coupe
Новое BMW 8 Series Gran Coupe получит удлиненную колесную базу. Как следствие, у этого автомобиля будет просторный салон. В линейку двигателей войдут такие же агрегаты, которыми оснащается стандартная новая 8 Series. Естественно, что 8 Series Gran Coupe будет стоить дороже, чем стандартная версия.
BMW M8
BMW M8 получит такой же мотор, как и новый BMW M5. Это 4,4 л би-турбо двигатель V8. Но его мощность увеличится до 630 л.с., то есть больше чем у M5.
BMW X6
В начале 2019 года появится BMW X6 нового (третьего) поколения. Во многом он будет похож на новый Х5. Покупателям предложат и «заряженную» версию X6 М.
BMW X3 M
Ожидается, что в 2019 году BMW выпустит высокопроизводительный кроссовер BMW X3 M (скорее всего, в середине 2019 года). У него будет все элементы пакета М (например, спортивная подвеска). Под капотом должен, по слухам, находиться новый шестицилиндровый 3,0 л двигатель мощностью в базовой комплектации 431 л.с. (как и у M3/M4), а в топовой комплектации – примерно 500 л.с. Его конкурентами станут Mercedes-AMG GLC 63 S, GLC 63 S Coupe, и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
Читайте также: Названы самые ожидаемые новинки автосалона в Лос-Анджелесе
BMW X4 M
Высокопроизводительный кроссовер BMW X4 M появится в середине 2019 года. Он, как и X3 M, будет оснащаться новым шестицилиндровым 3,0 л двигателем мощностью 431 л.с. и 500 л.с. Кроссовер получит все элементы пакета М.
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