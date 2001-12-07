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Раздел: Авто  
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В Сети показали BMW M4 в уникальном цвете

В Сети показали BMW M4 в уникальном цветеВладелец решил выделиться

На дорогах общего пользования очень часто встречаются автомобили BMW, кузова которых окрашены в черный, серебристый или белый цвет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Видимо владелец именно этого экземпляра высокопроизводительного M4 не хотел смешиваться с общим потоком. Его автомобиль получил фиолетовый оттенок кузова, который получил название Daytona Violet.

Надо сказать, что именно этот цвет придает «заряженному» BMW M4 особой изысканности. Но достаточно оригинальным цветом владелец купе решил не ограничиваться. Он заказал для своего автомобиля комплект колесных легкосплавных дисков Forgestar F14 с разной размерностью шин – спереди 20 × 8,5 и 20 × 10,5 сзади.

Они покрашены черной глянцевой краской, благодаря чему здорово сочетаются с цветом кузова Daytona Violet.

Кроме того, высокопроизводительное баварское купе BMW M4 получило множество элементов, которые изготовлены из углеродного волокна – в частности передний сплиттер, дверные пороги, задний диффузор и большое заднее антикрыло. Передний бампер получил аж три воздухозаборника.

Подвеска баварского «заряженного» автомобиля была занижена. Отдельно хочу отметить то небольшое расстояние между поверхностью дороги и нижней частью переднего бампера – там поместиться от силы два пальца.

Наверное вы спросите, зачем же такая низкая высота дорожного просвета, ведь этому автомобилю явно необходимы идеальные дороги, иначе он все себе оторвет. Чем ниже автомобиль, тем ниже его центр тяжести и тем лучше его управляемость.

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А BMW M4 как не крути является спортивной моделью.
В Сети показали BMW M4 в уникальном цвете
В Сети показали BMW M4 в уникальном цвете
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 Теги: BMW M4, цвет, тюнинг

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Сегодня, 17:43 » Автор: Алена Шимко
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