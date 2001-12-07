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Раздел: Авто  
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VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров

VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километровВосстановление автомобиля заняло немногим больше 11 месяцев.

Жительница американского Кардиффа Кэтлин Брукс владеет оригинальным Volkswagen Beetle, который с момента покупки, декабрь 1966 года, проехал более 560 тысяч километров. Недавно Брукс получила необычное предложение от местного офиса марки - бесплатно отреставрировать автомобиль до состояния музейного экспоната.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

«Мы часто слышим истории о преданных владельцах Volkswagen, но в Кэтлин было что-то особенное, - говорит исполнительный вице-президент американского подразделения Volkswagen Деррик Хатами. - Оригинальный Beetle помог нам запуститься в США. Этот экземпляр - не просто автомобиль. Это член семьи Кэтлин. А после того как наши сотрудники провели с ним столько времени, Beetle стал частью нашей семьи».

К работам привлекли около 60 сотрудников завода Volkswagen в Пуэбла, Мексика. Самой большой проблемой машины с таким пробегом было проржавевшее днище, элементы подвески и трансмиссии, а также частично неработающая электрика.

По словам Volkswagen, им пришлось заменить около 40 процентов машины и отреставрировать 347 деталей. Оригинальный цвет «Жука» восстановили по образцу краски, взятому из перчаточного ящика. Автомобиль оснастили дисковыми тормозами от модели последнего поколения и стилизованной под оригинальную современной магнитолой. Кроме того, специалисты VW обновили подвеску и перебрали коробку передач. Двигатель также разобрали, почистили и собрали заново.

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По словам менеджера проекта Аугусто Самудио, их целью было привести Volkswagen Beetle к состоянию коллекционной машины, которую можно было бы выставить в музее.

VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров
VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров
VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров
VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров
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 Теги: VW, Beetle, реставрация

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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