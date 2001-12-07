Раздел: Авто
VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров
Восстановление автомобиля заняло немногим больше 11 месяцев.
Жительница американского Кардиффа Кэтлин Брукс владеет оригинальным Volkswagen Beetle, который с момента покупки, декабрь 1966 года, проехал более 560 тысяч километров. Недавно Брукс получила необычное предложение от местного офиса марки - бесплатно отреставрировать автомобиль до состояния музейного экспоната.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
«Мы часто слышим истории о преданных владельцах Volkswagen, но в Кэтлин было что-то особенное, - говорит исполнительный вице-президент американского подразделения Volkswagen Деррик Хатами. - Оригинальный Beetle помог нам запуститься в США. Этот экземпляр - не просто автомобиль. Это член семьи Кэтлин. А после того как наши сотрудники провели с ним столько времени, Beetle стал частью нашей семьи».
К работам привлекли около 60 сотрудников завода Volkswagen в Пуэбла, Мексика. Самой большой проблемой машины с таким пробегом было проржавевшее днище, элементы подвески и трансмиссии, а также частично неработающая электрика.
По словам Volkswagen, им пришлось заменить около 40 процентов машины и отреставрировать 347 деталей. Оригинальный цвет «Жука» восстановили по образцу краски, взятому из перчаточного ящика. Автомобиль оснастили дисковыми тормозами от модели последнего поколения и стилизованной под оригинальную современной магнитолой. Кроме того, специалисты VW обновили подвеску и перебрали коробку передач. Двигатель также разобрали, почистили и собрали заново.
Читайте также: В Украине показали Lexus с пробегом 1,5 млн километров
По словам менеджера проекта Аугусто Самудио, их целью было привести Volkswagen Beetle к состоянию коллекционной машины, которую можно было бы выставить в музее.
Жительница американского Кардиффа Кэтлин Брукс владеет оригинальным Volkswagen Beetle, который с момента покупки, декабрь 1966 года, проехал более 560 тысяч километров. Недавно Брукс получила необычное предложение от местного офиса марки - бесплатно отреставрировать автомобиль до состояния музейного экспоната.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
«Мы часто слышим истории о преданных владельцах Volkswagen, но в Кэтлин было что-то особенное, - говорит исполнительный вице-президент американского подразделения Volkswagen Деррик Хатами. - Оригинальный Beetle помог нам запуститься в США. Этот экземпляр - не просто автомобиль. Это член семьи Кэтлин. А после того как наши сотрудники провели с ним столько времени, Beetle стал частью нашей семьи».
К работам привлекли около 60 сотрудников завода Volkswagen в Пуэбла, Мексика. Самой большой проблемой машины с таким пробегом было проржавевшее днище, элементы подвески и трансмиссии, а также частично неработающая электрика.
По словам Volkswagen, им пришлось заменить около 40 процентов машины и отреставрировать 347 деталей. Оригинальный цвет «Жука» восстановили по образцу краски, взятому из перчаточного ящика. Автомобиль оснастили дисковыми тормозами от модели последнего поколения и стилизованной под оригинальную современной магнитолой. Кроме того, специалисты VW обновили подвеску и перебрали коробку передач. Двигатель также разобрали, почистили и собрали заново.
Читайте также: В Украине показали Lexus с пробегом 1,5 млн километров
По словам менеджера проекта Аугусто Самудио, их целью было привести Volkswagen Beetle к состоянию коллекционной машины, которую можно было бы выставить в музее.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
565
0
Также советуем посмотреть
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
Оставьте свой комментарий