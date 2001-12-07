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Раздел: Авто  
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Volkswagen раскрыла детали о первом электрокаре линейки I.D

Volkswagen раскрыла детали о первом электрокаре линейки I.DШтакманн опубликовал несколько постов в твиттере.

Член совета правления Volkswagen Юрген Штакманн раскрыл некоторые детали о первом электрокаре из новой линейки I.D. Заказы на хэтчбек начнут принимать весной следующего года, а его цена будет сопоставима со стоимостью нынешнего дизельного «Гольфа».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Штакманн опубликовал несколько постов в твиттере, где рассказал, что клиенты смогут выбрать понравившийся автомобиль на сайте, указав модель, цвет и необходимый пакет опций. Похоже, что процедура заказа будет похожа на покупку электрокара Tesla. С американской компанией Volkswagen будет роднить и возможность обновления прошивки машин «по воздуху».

Хэтчбек VW I.D. предложат в нескольких модификациях с блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов. Запас хода электрокара составит максимум 550 километров по циклу WLTP, а цена будет, как у Golf с дизельным двигателем - около 24 000 евро.

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К 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей к этому году должен вырасти до 550 тысяч. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.
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 Теги: Volkswagen, I.D, электрокар

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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