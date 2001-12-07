Раздел: Авто
Volkswagen раскрыла детали о первом электрокаре линейки I.D
Штакманн опубликовал несколько постов в твиттере.
Член совета правления Volkswagen Юрген Штакманн раскрыл некоторые детали о первом электрокаре из новой линейки I.D. Заказы на хэтчбек начнут принимать весной следующего года, а его цена будет сопоставима со стоимостью нынешнего дизельного «Гольфа».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Штакманн опубликовал несколько постов в твиттере, где рассказал, что клиенты смогут выбрать понравившийся автомобиль на сайте, указав модель, цвет и необходимый пакет опций. Похоже, что процедура заказа будет похожа на покупку электрокара Tesla. С американской компанией Volkswagen будет роднить и возможность обновления прошивки машин «по воздуху».
Хэтчбек VW I.D. предложат в нескольких модификациях с блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов. Запас хода электрокара составит максимум 550 километров по циклу WLTP, а цена будет, как у Golf с дизельным двигателем - около 24 000 евро.
Читайте также: Volvo поделилась подробностями о своем первом электрокаре
К 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей к этому году должен вырасти до 550 тысяч. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.
Член совета правления Volkswagen Юрген Штакманн раскрыл некоторые детали о первом электрокаре из новой линейки I.D. Заказы на хэтчбек начнут принимать весной следующего года, а его цена будет сопоставима со стоимостью нынешнего дизельного «Гольфа».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Штакманн опубликовал несколько постов в твиттере, где рассказал, что клиенты смогут выбрать понравившийся автомобиль на сайте, указав модель, цвет и необходимый пакет опций. Похоже, что процедура заказа будет похожа на покупку электрокара Tesla. С американской компанией Volkswagen будет роднить и возможность обновления прошивки машин «по воздуху».
Хэтчбек VW I.D. предложат в нескольких модификациях с блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов. Запас хода электрокара составит максимум 550 километров по циклу WLTP, а цена будет, как у Golf с дизельным двигателем - около 24 000 евро.
Читайте также: Volvo поделилась подробностями о своем первом электрокаре
К 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей к этому году должен вырасти до 550 тысяч. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.
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