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Военные испытали новый багги украинского производства

Военные испытали новый багги украинского производства Испытания провели бойцы полка "Азов".

На военном полигоне в Киевской области состоялись тесты нового украинского армейского автомобиля, который скоро поступит в ВСУ. Новинка представляет собой скоростное багги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Как называется это армейское багги – пока не известно. Мы знаем, что в его испытаниях принимали участие бойцы полка «Азов».

По словам народного депутата Андрея Билецкого, сейчас идет подготовка к серийному выпуску этого нового армейского автомобиля. Правда, он не стал уточнять, в каком количестве его хотят выпустить.

Кто сможет использовать такое багги? Прежде всего, на наш взгляд оно хорошо подойдет для разведчиков, для несения патрульной службы в украинских степях. Автомобиль получил внедорожные шины и турель с крупнокалиберным пулеметом.

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Какова его максимальная скорость – не сообщается. Зато проходимость у него даже лучше, чем у знаменитого американского армейского внедорожника Humvee. Об этом в своей страничке в Facebook написал Андрей Билецкий.

Военные испытали новый багги украинского производства
Военные испытали новый багги украинского производства
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 Теги: багги, испытания

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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