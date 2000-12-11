Раздел: Авто
Военные испытали новый багги украинского производства
Испытания провели бойцы полка "Азов".
На военном полигоне в Киевской области состоялись тесты нового украинского армейского автомобиля, который скоро поступит в ВСУ. Новинка представляет собой скоростное багги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Как называется это армейское багги – пока не известно. Мы знаем, что в его испытаниях принимали участие бойцы полка «Азов».
По словам народного депутата Андрея Билецкого, сейчас идет подготовка к серийному выпуску этого нового армейского автомобиля. Правда, он не стал уточнять, в каком количестве его хотят выпустить.
Кто сможет использовать такое багги? Прежде всего, на наш взгляд оно хорошо подойдет для разведчиков, для несения патрульной службы в украинских степях. Автомобиль получил внедорожные шины и турель с крупнокалиберным пулеметом.
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Какова его максимальная скорость – не сообщается. Зато проходимость у него даже лучше, чем у знаменитого американского армейского внедорожника Humvee. Об этом в своей страничке в Facebook написал Андрей Билецкий.
На военном полигоне в Киевской области состоялись тесты нового украинского армейского автомобиля, который скоро поступит в ВСУ. Новинка представляет собой скоростное багги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Как называется это армейское багги – пока не известно. Мы знаем, что в его испытаниях принимали участие бойцы полка «Азов».
По словам народного депутата Андрея Билецкого, сейчас идет подготовка к серийному выпуску этого нового армейского автомобиля. Правда, он не стал уточнять, в каком количестве его хотят выпустить.
Кто сможет использовать такое багги? Прежде всего, на наш взгляд оно хорошо подойдет для разведчиков, для несения патрульной службы в украинских степях. Автомобиль получил внедорожные шины и турель с крупнокалиберным пулеметом.
Читайте также: В Украине могут запретить ввоз «евроблях»
Какова его максимальная скорость – не сообщается. Зато проходимость у него даже лучше, чем у знаменитого американского армейского внедорожника Humvee. Об этом в своей страничке в Facebook написал Андрей Билецкий.
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