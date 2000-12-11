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Раздел: Авто  
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BMW представит самый дорогой кроссовер X8

BMW представит самый дорогой кроссовер X8 До ожидаемой даты премьеры осталось чуть больше года.

BMW в 2020 году начнет продавать свой новый флагманский люксовый кроссовер BMW X8. Это будет самая дорогая модель в линейке баварского автопроизводителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Весной 2019 года в продаже появится BMW X7, который станет самым большим кроссовером у BMW. И самым дорогим. В комплектации xDrive50i M Sport его уже сейчас можно заказать за 122 425 долларов. Правда, BMW делал и делает более дорогие модели. Например, Alpina B7, i8 Coupe, и Rolls-Royce Cullinan. Но это гибриды или электрокары, а также модели других брендов.

BMW Blog утверждает, что BMW уже начал работать над X8. Это будет самый большой кроссовер у баварцев. Его кодовое рабочее название - G09. Вероятно, в линейке BMW он будет располагаться между моделями X7 и Rolls-Royce Cullinan.

Этот роскошный кроссовер получит всего четыре кресла (отдельные друг от друга), чтобы обеспечить как можно больше комфорта водителю и пассажирам.

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BMW пока никак не прокомментировал информацию про X8, которая появилась в BMW Blog. Ранее этот блог очень редко ошибался в своей информации. Поэтому мы почти уверены, что работы над проектом G09 баварская компания уже ведет, и что этот суперкроссовер появится в 2020 году.

BMW представит самый дорогой кроссовер X8
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 Теги: BMW, кроссовер

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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