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Глава Bugatti поделился планами компании. Видео

Глава Bugatti поделился планами компании. Видео Модель Chiron не будет гнаться за установкой рекордов скорости.

В интервью Motor Trend глава Bugatti Штефан Винкельман рассказал о планах компании на ближайшее будущее. Коснулись рекордов скорости и родстера Chiron, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

В 2016 году состоялась премьера гиперкара Bugatti Chiron с 1500-сильным турбированным 8-литровым двигателем W16. В момент дебюта возникло полное ощущение, что это - будущий рекордсмен скорости. Максимальная скорость модели ограничена электроникой на 420 км/ч, что даже меньше, чем у предшественника Bugatti Veyron SS. Во втором сезоне The Grand Tour Джереми Кларксон даже окрестил Chiron быстрейшим серийным автомобилем в мире, но...

Сейчас рекордсменом скорости является Koenigsegg Agera RS с 1360-сильным мотором, которая разогналась до 447 км/ч и поныне этот рекорд не побит. И если достижение кто-то и превзойдёт, то будет это не Bugatti Chiron, о чём уже официально заявил глава марки Штефан Винкельман в своём интервью Motor Trend.

"Для меня рекорд скорости не стоит на повестке дня. Я измеряю потенциал суперкара его общей производительностью, так что Buggati Chiron - не просто гиперкар, а автомобиль, который способен на куда большее, чем любой другой суперкар", - пояснил Винкельман.

Это было предсказуемо, поскольку даже спецверсия Bugatti Divo принесла максимальную скорость в жертву управляемости. Но несколько разочаровывает, что даже Bugatti Veyron 16.4 Super Sport в 2013 году оказался быстрее со своим результатом 431 км/ч.

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Кроме подтверждения официального отказа от борьбы за рекорд скорости глава Bugatti также сообщил, что модификации Vitesse с открытым верхом у Chiron не будет. При этом намекнули и на то, что версии Super Sport тоже ждать не стоит...

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 Теги: Bugatti Chiron, планы

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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