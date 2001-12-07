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Раздел: Авто  
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В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet Corvette

В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet CorvetteКабриолет и купе.


Американские автомобили 60-х мощные, крутые, но большинство из них не то чтобы сильно дорогие. Оно и понятно: масл-кары и даже Chevrolet Corvette Stingray в те годы считались весьма доступными моделями и стоили гораздо меньше, чем Ferrari, Lamborghini и Porsche, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Впрочем, сейчас коллекционеры готовы покупать эти авто по цене гиперкаров. Так, в США на аукцион Mecum выставили купе и кабриолет Chevrolet Corvette L88 1969 года и ориентировочная стоимость этой пары – 1,1-1,35 млн. долларов.

Все дело в редкости этих моделей, ведь L88 – топовый и самый крутой Корвет 60-х. В 1967-1969 годах выпущено лишь 216 авто в этом исполнении.

Изюминка Chevrolet Corvette L88 – его семилитровый V8. На бумаге он развивал 430 л. с., но реально мощность была ближе к 550 л. с. Ее специально занизили, чтобы уменьшить сумму страховки за авто (ее тогда рассчитывали исходя из мощности).

Такой Корвет разгонялся до сотни за 5 с и развивал 273 км/ч, то есть вполне мог соперничать с суперкарами Ferrari и Lamborghini тех лет. Среди особенностей модели – усиленная 4-ступенчатая МКПП, доработанная подвеска и улучшенные дисковые тормоза всех колес.

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Оба авто отреставрированы и пребывают в отличном состоянии, причем пробег купе – всего 3200 км. Они не раз получали награды на различных конкурсах ретро-авто.
В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet Corvette
В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet Corvette
В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet Corvette
В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet Corvette
В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet Corvette
В США уйдут с молотка раритетные "братья" Chevrolet Corvette
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 Теги: Chevrolet Corvette, аукцион, США

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Сегодня, 15:02 » Автор: Алена Шимко
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