Раздел: Авто
Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»
Сборку гиперкаров Battista наладят на предприятии Pininfarina недалеко от итальянского Турина.
Компания Automobili Pininfarina назовет свою первую модель, известную под внутренним обозначим PF0, в честь основателя Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты «Пинин» Фарины. Электрический гиперкар Battista дебютирует весной на автосалоне в Женеве как «самый мощный итальянский автомобиль».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Pininfarina Battista - первый полностью электрический гиперкар класса люкс. Двухдверка оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista разгоняется за две секунды, до 300 - за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара должна составить 402 километра в час, а запас хода - минимум 450 километров. На подпитку батарей от «быстрой» зарядки до 80 процентов придется потратить около 40 минут.
Общий тираж выпуска составит 150 экземпляров. Из них 50 предназначены для рынка Северной Америки, 50 - Европы, а еще 50 разделят между клиентами с Ближнего Востока и из Азии. Продажи «Баттисты» начнутся осенью 2020 года. Цена - 2-2,5 миллиона долларов.
Читайте также: Pininfarina представила концепт мощного электрического кроссовера
Позднее в линейке Automobili Pininfarina появится кроссовер, построенный на платформе, разработанной американским стартапом Rivian. Технологическим партнером проекта PF1 выступит хорватская Rimac, поставщик электромоторов и электронных компонентов. По имеющейся информации, кроссовер получит силовую установку мощностью 1100 лошадиных сил и 800-вольтовую систему зарядки.
Компания Automobili Pininfarina назовет свою первую модель, известную под внутренним обозначим PF0, в честь основателя Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты «Пинин» Фарины. Электрический гиперкар Battista дебютирует весной на автосалоне в Женеве как «самый мощный итальянский автомобиль».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Pininfarina Battista - первый полностью электрический гиперкар класса люкс. Двухдверка оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista разгоняется за две секунды, до 300 - за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара должна составить 402 километра в час, а запас хода - минимум 450 километров. На подпитку батарей от «быстрой» зарядки до 80 процентов придется потратить около 40 минут.
Общий тираж выпуска составит 150 экземпляров. Из них 50 предназначены для рынка Северной Америки, 50 - Европы, а еще 50 разделят между клиентами с Ближнего Востока и из Азии. Продажи «Баттисты» начнутся осенью 2020 года. Цена - 2-2,5 миллиона долларов.
Читайте также: Pininfarina представила концепт мощного электрического кроссовера
Позднее в линейке Automobili Pininfarina появится кроссовер, построенный на платформе, разработанной американским стартапом Rivian. Технологическим партнером проекта PF1 выступит хорватская Rimac, поставщик электромоторов и электронных компонентов. По имеющейся информации, кроссовер получит силовую установку мощностью 1100 лошадиных сил и 800-вольтовую систему зарядки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
125
0
Также советуем посмотреть
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
Оставьте свой комментарий