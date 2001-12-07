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Раздел: Авто  
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Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»

Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»Сборку гиперкаров Battista наладят на предприятии Pininfarina недалеко от итальянского Турина.

Компания Automobili Pininfarina назовет свою первую модель, известную под внутренним обозначим PF0, в честь основателя Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты «Пинин» Фарины. Электрический гиперкар Battista дебютирует весной на автосалоне в Женеве как «самый мощный итальянский автомобиль».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Pininfarina Battista - первый полностью электрический гиперкар класса люкс. Двухдверка оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista разгоняется за две секунды, до 300 - за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара должна составить 402 километра в час, а запас хода - минимум 450 километров. На подпитку батарей от «быстрой» зарядки до 80 процентов придется потратить около 40 минут.

Общий тираж выпуска составит 150 экземпляров. Из них 50 предназначены для рынка Северной Америки, 50 - Европы, а еще 50 разделят между клиентами с Ближнего Востока и из Азии. Продажи «Баттисты» начнутся осенью 2020 года. Цена - 2-2,5 миллиона долларов.

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Позднее в линейке Automobili Pininfarina появится кроссовер, построенный на платформе, разработанной американским стартапом Rivian. Технологическим партнером проекта PF1 выступит хорватская Rimac, поставщик электромоторов и электронных компонентов. По имеющейся информации, кроссовер получит силовую установку мощностью 1100 лошадиных сил и 800-вольтовую систему зарядки.
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 Теги: Pininfarina, авто

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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