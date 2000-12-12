Раздел: Авто
Tesla наконец-то зашла на украинский рынок
Теперь электромобиль можно заказать официально.
Украинские автолюбители получили возможность заказывать электрокары непосредственно с завода в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-S.
До сих пор украинские автолюбители не имели возможности заказать Tesla у производителя. Приходилось выкручиваться и заказывать через Польшу. А все потому, что Украина не внесли список стран, в которые разрешена поставка. Теперь это изменилось.
Сейчас, как сообщил в Facebook глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоните-Давид, бюджетный электрический седан Теsla Model 3 выходит в продажу на европейский рынок, хотя в Украине первые электромобили завозили уже с начала года по «серой схеме». Новинка официально доступна и в Украине по наиболее приемлемой цене: отныне в конфигураторе на официальном сайте компании Tesla в графе страна-доставка указано Украина.
К 2022 году ввоз электрокаров в Украине не облагается налогом на добавленную стоимость, поэтому можно неплохо сэкономить.
Читайте также: Tesla вышла на запланированные объемы производства
Как отметил Назар Шимоните-Давид, в Нидерландах стоимость полноприводной Tesla Model 3 с максимальной емкостью батареи составляет 58 000 евро, но украинцы заплатят на 10 200 евро меньше - 48 595 евро или около того. Правда, при первой регистрации еще 5% сбор в Пенсионный фонд.
Украинские автолюбители получили возможность заказывать электрокары непосредственно с завода в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-S.
До сих пор украинские автолюбители не имели возможности заказать Tesla у производителя. Приходилось выкручиваться и заказывать через Польшу. А все потому, что Украина не внесли список стран, в которые разрешена поставка. Теперь это изменилось.
Сейчас, как сообщил в Facebook глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоните-Давид, бюджетный электрический седан Теsla Model 3 выходит в продажу на европейский рынок, хотя в Украине первые электромобили завозили уже с начала года по «серой схеме». Новинка официально доступна и в Украине по наиболее приемлемой цене: отныне в конфигураторе на официальном сайте компании Tesla в графе страна-доставка указано Украина.
К 2022 году ввоз электрокаров в Украине не облагается налогом на добавленную стоимость, поэтому можно неплохо сэкономить.
Читайте также: Tesla вышла на запланированные объемы производства
Как отметил Назар Шимоните-Давид, в Нидерландах стоимость полноприводной Tesla Model 3 с максимальной емкостью батареи составляет 58 000 евро, но украинцы заплатят на 10 200 евро меньше - 48 595 евро или около того. Правда, при первой регистрации еще 5% сбор в Пенсионный фонд.
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