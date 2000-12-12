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Раздел: Авто  
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Названа десятка популярнейших подержанных автомобилей

Названа десятка популярнейших подержанных автомобилей Рейтинг составлен согласно данным сайта объявлений.

Один из крупнейших в Украине онлайн-ресурсов объявлений опубликовал статистику самых популярных б/у авто на нашем рынке в этом году. Казалось бы, в лидерах должны были бы быть “евробляхи”, однако, реальность выглядит иначе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Итак, по данным торговой площадки, рейтинг самых популярных б/у авто в Украине 2018 возглавляет ВАЗ-2101. Причина большого спроса на эту модель проста – она дешевая как в приобретении, так и эксплуатации.

На втором месте списка расположился тоже ВАЗ, только модели 2106. А замыкает тройку пресловутый Daewoo/ZAZ Lanos.

При этом самым дорогим авто рейтинга является Skoda Octavia. В целом ТОП-10 самых популярных б/у авто в Украине за 2018 год выглядит так:

ВАЗ 2101 – 3%
ВАЗ 2106 – 2,9%
Daewoo Lanos – 2,4%
Opel Vectra – 2,2%
Volkswagen Golf – 2,1%
ВАЗ 2107 – 1,7%
BMW 5-Series – 1,68%
Skoda Octavia – 1,67%
Audi A6 – 1,66%
BMW 3-Series – 1,6%

Что же касается самых популярных марок, здесь ситуация такая:

ВАЗ
Volkswagen
Opel
Renault
Mercedes-Benz
Ford
Daewoo
BMW
Audi
ЗАЗ

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Впрочем, за истину этот рейтинг принимать не стоит: статистику вполне можно считать искаженной, как как она смещена в сторону “барахолки” и отображает больше автопарк страны, нежели ситуацию на рынке.
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 Теги: подержанные авто, рейтинг

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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