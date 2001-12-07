Раздел: Авто
Skoda презентовала замену модели Rapid
Премьера состоялась в Израиле.
Чешская компания Skoda представила новый автомобиль - Scala 2019-го модельного года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.
Формально модель заменит Rapid, хотя новинка выглядит иначе. Он будет конкурировать Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane и Peugeot 308, пишет autocentre.
Scala построили на модифицированном модульном шасси MQB. Новинка имеет агрессивные фары, большие задние фонари с внутренней графикой. В авто панорамная крыша и светодиодная оптика.
Передняя панель украшена широкой цветовой накладкой. На ней расположена мультимедийная система в виде планшета. Дефлекторы системы вентиляции расположили внизу.
Модель стала первой машиной бренда, которая имеет новое программное обеспечение. К примеру, карты навигатора можно автоматически загружать через облачный сервис. Водитель сможет открывать, закрывать и управлять некоторыми функциями автомобиля с помощью специального приложения на смартфоне.
Для защиты используют девять подушек. Объем багажника - 467 л и 1410 л, если сложить задние сиденья.
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Хэтчбек выйдет в четырех вариациях - с трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI, четырехцилиндровым 1.5 TSI и с 115-сильным дизелем 1.6 TDI. Мощность двигателей - 95 л.с. и 115 л.с .. Моторы могут работать с шестиступенчатой "механикой". Максимальная скорость Scala - 210 км / ч.
Чешская компания Skoda представила новый автомобиль - Scala 2019-го модельного года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.
Формально модель заменит Rapid, хотя новинка выглядит иначе. Он будет конкурировать Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane и Peugeot 308, пишет autocentre.
Scala построили на модифицированном модульном шасси MQB. Новинка имеет агрессивные фары, большие задние фонари с внутренней графикой. В авто панорамная крыша и светодиодная оптика.
Передняя панель украшена широкой цветовой накладкой. На ней расположена мультимедийная система в виде планшета. Дефлекторы системы вентиляции расположили внизу.
Модель стала первой машиной бренда, которая имеет новое программное обеспечение. К примеру, карты навигатора можно автоматически загружать через облачный сервис. Водитель сможет открывать, закрывать и управлять некоторыми функциями автомобиля с помощью специального приложения на смартфоне.
Для защиты используют девять подушек. Объем багажника - 467 л и 1410 л, если сложить задние сиденья.
Читайте также: Tesla наконец-то зашла на украинский рынок
Хэтчбек выйдет в четырех вариациях - с трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI, четырехцилиндровым 1.5 TSI и с 115-сильным дизелем 1.6 TDI. Мощность двигателей - 95 л.с. и 115 л.с .. Моторы могут работать с шестиступенчатой "механикой". Максимальная скорость Scala - 210 км / ч.
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