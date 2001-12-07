» » BMW M3 получила необычный тюнинг салона
Раздел: Авто  
0

BMW M3 получила необычный тюнинг салона

BMW M3 получила необычный тюнинг салона Модернизацию произвела болгарская компания.

Болгарское тюнинговое ателье Vilner презентовало усовершенствованную версию BMW M3, салон которой украшает «шотландская клетка» в стиле Volkswagen Golf GTI, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Мастера заменили родной 2,3-литровый V4 на «шестерку» объемом 3,2 литра от М3 II поколения. Теперь силовой агрегат производит 321 «лошадку» и крутящий момент 350 Нм, а в паре с ним работает 5-скоростная МКПП. Также от BMW M3 осталась подвеска и некоторые другие элементы.

BMW M3 (E30) 1990 года оснастили спортивным обвесом от Evo II, дополнив его 18-дюймовыми «катками» BBS, колпаки которых соответствуют основному цвету кузова - Imola Red.

Читайте также: Как в Европе: на дорогах Украины предложили установить новый элемент

Для отделки интерьера тюнеры применили сочетание клетчатой тканевой обивки и кожи, установили кресла Sparco, «баранку» Momo Prototipo и взамен напольных ковриков положили металлические панели. В задней части, вместо дивана, установлен каркас безопасности.

BMW M3 получила необычный тюнинг салона
BMW M3 получила необычный тюнинг салона
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: BMW M3, салон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     322
     0

Похожие новости по теме

Тюнинг-ателье представило мощные доработки для кроссовера Skoda Тюнинг-ателье представило мощные доработки для кроссовера Skoda

Главные изменения коснулись ходовой части автомобиля.

В США ателье презентовало хардкорную версию BMW M4 В США ателье презентовало хардкорную версию BMW M4

Американское ателье Hoffy Automobile представило составленную модификацию BMW M4 под названием Mamba GT3.

Новый тюнинг превратил Volkswagen Amarok в короля бездорожья Новый тюнинг превратил Volkswagen Amarok в короля бездорожья

Изменения внесены специалистами из ателье BBM Motorsport.

Volkswagen готовит премьеру обновленного хэтчбека Golf Volkswagen готовит премьеру обновленного хэтчбека Golf

Компания Volkswagen анонсировала премьеру самой популярной модели Европы – Golf седьмого поколения.

Представлен седан PowerXtra B50 Hybrid Представлен седан PowerXtra B50 Hybrid

Его разработкой занималось тюнинг-ателье Brabus из Германии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх