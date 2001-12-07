Раздел: Авто
BMW M3 получила необычный тюнинг салона
Модернизацию произвела болгарская компания.
Болгарское тюнинговое ателье Vilner презентовало усовершенствованную версию BMW M3, салон которой украшает «шотландская клетка» в стиле Volkswagen Golf GTI, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Мастера заменили родной 2,3-литровый V4 на «шестерку» объемом 3,2 литра от М3 II поколения. Теперь силовой агрегат производит 321 «лошадку» и крутящий момент 350 Нм, а в паре с ним работает 5-скоростная МКПП. Также от BMW M3 осталась подвеска и некоторые другие элементы.
BMW M3 (E30) 1990 года оснастили спортивным обвесом от Evo II, дополнив его 18-дюймовыми «катками» BBS, колпаки которых соответствуют основному цвету кузова - Imola Red.
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Для отделки интерьера тюнеры применили сочетание клетчатой тканевой обивки и кожи, установили кресла Sparco, «баранку» Momo Prototipo и взамен напольных ковриков положили металлические панели. В задней части, вместо дивана, установлен каркас безопасности.
Болгарское тюнинговое ателье Vilner презентовало усовершенствованную версию BMW M3, салон которой украшает «шотландская клетка» в стиле Volkswagen Golf GTI, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Мастера заменили родной 2,3-литровый V4 на «шестерку» объемом 3,2 литра от М3 II поколения. Теперь силовой агрегат производит 321 «лошадку» и крутящий момент 350 Нм, а в паре с ним работает 5-скоростная МКПП. Также от BMW M3 осталась подвеска и некоторые другие элементы.
BMW M3 (E30) 1990 года оснастили спортивным обвесом от Evo II, дополнив его 18-дюймовыми «катками» BBS, колпаки которых соответствуют основному цвету кузова - Imola Red.
Читайте также: Как в Европе: на дорогах Украины предложили установить новый элемент
Для отделки интерьера тюнеры применили сочетание клетчатой тканевой обивки и кожи, установили кресла Sparco, «баранку» Momo Prototipo и взамен напольных ковриков положили металлические панели. В задней части, вместо дивана, установлен каркас безопасности.
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