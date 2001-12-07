Раздел: Авто
Tesla представила "бюджетную" версию Model 3
Заявленный запас хода - 418 километров.
Цена электрокара с учетом субсидии составит 33 200 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В линейке электрокара Tesla Model 3 появилась новая начальная версия Mid Range RWD, цена которой с учетом государственной субсидии составит 33 200 долларов, без - 45 000 долларов. Заявленный запас хода электрокара по циклу EPA - 418 километров. С места до 60 миль в час (97 километров в час) заднеприводная Model 3 разгоняется за 5,6 секунды.
Одновременно с выходом новой версии из каталога Tesla пропала Model 3 с задним приводом и более «дальнобойной» батареей, которая могла проезжать на одной зарядке до 499 километров. Цена такой машины составляла 49 тысяч долларов. Илон Маск сообщил в твиттере, что заказать Model Long Range RWD можно будет в течение ближайших одной-двух недель.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску бюджетную Model 3
Также для заказа по-прежнему доступны полноприводные Model 3 в версии Long Range и Performance. Обе могут проехать на одной зарядке до 499 километров, а разгоняются до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 и 3,3 секунды соответственно. Цена AWD-версий составляет 54 и 78 тысяч долларов.
Цена электрокара с учетом субсидии составит 33 200 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В линейке электрокара Tesla Model 3 появилась новая начальная версия Mid Range RWD, цена которой с учетом государственной субсидии составит 33 200 долларов, без - 45 000 долларов. Заявленный запас хода электрокара по циклу EPA - 418 километров. С места до 60 миль в час (97 километров в час) заднеприводная Model 3 разгоняется за 5,6 секунды.
Одновременно с выходом новой версии из каталога Tesla пропала Model 3 с задним приводом и более «дальнобойной» батареей, которая могла проезжать на одной зарядке до 499 километров. Цена такой машины составляла 49 тысяч долларов. Илон Маск сообщил в твиттере, что заказать Model Long Range RWD можно будет в течение ближайших одной-двух недель.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску бюджетную Model 3
Также для заказа по-прежнему доступны полноприводные Model 3 в версии Long Range и Performance. Обе могут проехать на одной зарядке до 499 километров, а разгоняются до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 и 3,3 секунды соответственно. Цена AWD-версий составляет 54 и 78 тысяч долларов.
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