Раздел: Авто
Названы модели авто с наиболее широкими линейками моторов
У этих моделей есть, из чего выбрать.
Чем больше в линейку двигателей той или иной модели входит агрегатов – тем лучше, ведь есть из чего выбрать. Предлагаем вашему вниманию машины, новые и старые, с наиболее широкими линейками моторов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Opel Omega A (1986 – 1993); 23 двигателей, от 1,8- до 4,0 л
Opel Omega (см. фото вверху) в 1986 году заменил в Европе Rekord. Эту модель выпускали в двух вариантах кузова: седан и универсал. В линейку двигателей в разные годы входило в общей сложности 23 двигателей. Базовым был 1,8 л бензиновый мотор. Было также три дизеля.
Mercedes-Benz 190 (1982 – 1993); 20 двигателей, от 1,8- до 3,2 л
Mercedes-Benz 190 – это предшественник Mercedes-Benz C-Class. За 11 лет в его линейку двигателей входило 20 разных агрегатов, в том числе несколько дизельных. Базовым являлся 1,8 л бензиновый мотор.
Mazda Familia/323/Protégé (1998 – 2003); 15 двигателей, от 1,3- до 2,0 л
Компактный хэтчбек/седан Mazda восьмого поколения в Европе продавался под названием Mazda 323, а в США – как Protégé. Базовым был 1,3 л агрегат. Всего предлагалось 15 моторов.
Ford Sierra (1982 – 1993); 15 двигателей, от 1,3- до 2,9 л
Ford Sierra долгие годы был лидером сегмента больших семейных автомобилей. В линейку его двигателей входило 15 бензиновых и дизельных агрегатов.
Chevrolet Impala (2006 – 2016); 8 двигателей, от 3,5- до 5,3 л
Chevrolet Impala пятого поколения появился в 2005 году, и продавался до 2016 года. В линейку двигателей этого седана входило восемь агрегатов. Причем все бензиновые. Топовым был 5,3 л мотор.
Volkswagen Golf 2 (1983 – 1992); 8 двигателей, от 1,0- до 2,0 л
Volkswagen продал около 6,3 млн. экземпляров Golf второго поколения. В линейку двигателей этой модели входило 8 агрегатов (из них два 1,6 дизеля), что было чуть ли не рекордом для данного сегмента автомобильного рынка.
Buick Century (1982 – 1996); 8 двигателей, от 2,2- до 4,3 л
Buick Century пятого поколения создали на платформе FWD в трех вариантах кузова (седан, купе и универсал). В линейку двигателей входило 8 агрегатов. Базовым был четырехцилиндровый 2,2 л мотор.
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Cadillac CTS (2014 – по настоящее время); 5 двигателей, от 2,0- до 6,2 л
В линейку двигателей Cadillac CTS входят пять агрегатов. Базовая комплектация оснащается четырехцилиндровым 2,0 л мотором мощностью 272 л.с., а топовая версия – 6,2 л агрегатом мощностью 640 л.с.
Чем больше в линейку двигателей той или иной модели входит агрегатов – тем лучше, ведь есть из чего выбрать. Предлагаем вашему вниманию машины, новые и старые, с наиболее широкими линейками моторов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Opel Omega A (1986 – 1993); 23 двигателей, от 1,8- до 4,0 л
Opel Omega (см. фото вверху) в 1986 году заменил в Европе Rekord. Эту модель выпускали в двух вариантах кузова: седан и универсал. В линейку двигателей в разные годы входило в общей сложности 23 двигателей. Базовым был 1,8 л бензиновый мотор. Было также три дизеля.
Mercedes-Benz 190 (1982 – 1993); 20 двигателей, от 1,8- до 3,2 л
Mercedes-Benz 190 – это предшественник Mercedes-Benz C-Class. За 11 лет в его линейку двигателей входило 20 разных агрегатов, в том числе несколько дизельных. Базовым являлся 1,8 л бензиновый мотор.
Mazda Familia/323/Protégé (1998 – 2003); 15 двигателей, от 1,3- до 2,0 л
Компактный хэтчбек/седан Mazda восьмого поколения в Европе продавался под названием Mazda 323, а в США – как Protégé. Базовым был 1,3 л агрегат. Всего предлагалось 15 моторов.
Ford Sierra (1982 – 1993); 15 двигателей, от 1,3- до 2,9 л
Ford Sierra долгие годы был лидером сегмента больших семейных автомобилей. В линейку его двигателей входило 15 бензиновых и дизельных агрегатов.
Chevrolet Impala (2006 – 2016); 8 двигателей, от 3,5- до 5,3 л
Chevrolet Impala пятого поколения появился в 2005 году, и продавался до 2016 года. В линейку двигателей этого седана входило восемь агрегатов. Причем все бензиновые. Топовым был 5,3 л мотор.
Volkswagen Golf 2 (1983 – 1992); 8 двигателей, от 1,0- до 2,0 л
Volkswagen продал около 6,3 млн. экземпляров Golf второго поколения. В линейку двигателей этой модели входило 8 агрегатов (из них два 1,6 дизеля), что было чуть ли не рекордом для данного сегмента автомобильного рынка.
Buick Century (1982 – 1996); 8 двигателей, от 2,2- до 4,3 л
Buick Century пятого поколения создали на платформе FWD в трех вариантах кузова (седан, купе и универсал). В линейку двигателей входило 8 агрегатов. Базовым был четырехцилиндровый 2,2 л мотор.
Читайте также: Названы наиболее подходящие модели в качестве первого авто
Cadillac CTS (2014 – по настоящее время); 5 двигателей, от 2,0- до 6,2 л
В линейку двигателей Cadillac CTS входят пять агрегатов. Базовая комплектация оснащается четырехцилиндровым 2,0 л мотором мощностью 272 л.с., а топовая версия – 6,2 л агрегатом мощностью 640 л.с.
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