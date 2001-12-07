» » Volkswagen "угодила" в новый скандал
Раздел: Авто  
0

Volkswagen "угодила" в новый скандал

Volkswagen "угодила" в новый скандалКомпания продала тысячи нелицензированных автомобилей.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen оказался в центре нового скандала. Компанию обвинили в продаже предсерийных, контрафактных автомобилей, сообщает в среду, 12 декабря, Handelsblatt, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что тестовые и выставочные автомобили, которые должны быть официально списаны и утилизированы, компания продавала, как новые или старые. При этом автомобили не были оформлены в соответствии с предусмотренной законом процедурой и глава концерна Герберт Дисс, который занимает эту должность с 2016 года, об этом знал, пишет издание.

В то же время в компании признали, что с 2006 по 2018 год продали около 6700 автомобилей без разрешительных документов, из них 4000 в Германии, остальные в Европе или Северной Америке. При этом в концерне утверждают, что продажа тестовых автомобилей не запрещена, хотя в этом случае они должны быть оформлены законным образом.

Как отмечается, на прошлой неделе VW письменно сообщил собственников, что хочет выкупить их автомобили.

"Мы глубоко сожалеем об этом и приносим свои извинения", - цитирует письма концерна клиентам Spiegel.

По информации издания, компания занижает данные о «сомнительных» автомобилях. Только в результате внутреннего аудита за 2010-2015 модельные года было выявлено более 9000 автомобилей с «неопределенным статусом», в целом же за 12 лет VW продал около 17 тысяч тестовых машин.

Сообщается, что некоторые из этих автомобилей могли бы быть доведены к уровню серийных путем обновления программного обеспечения или установки новой навигационной системы, но есть и образцы, которые подлежат утилизации. Как сообщили в автоконцерне, именно проблемы с безопасностью и стали причиной отзыва.

Читайте также: Вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандал

Между тем тысячи потребителей уже готовят судебные иски, а министерство транспорта Германии рассматривает вопрос о наложении штрафа на Volkswagen.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Volkswagen, скандал, продажа, авто, без лицензии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:59 » Автор: Алена Шимко
     26
     0

Похожие новости по теме

Volkswagen продал наибольшее количество машин в мире Volkswagen продал наибольшее количество машин в мире

Компания продала 10,3 млн автомобилей.

Volkswagen займется выкупом автомобилей с неисправным ПО Volkswagen займется выкупом автомобилей с неисправным ПО

Концерн выкупит машины в том случае, если тесты на выбросы углекислого газа выявят несоответствия.

Скандал с Volkswagen затронул Audi и Porsche Скандал с Volkswagen затронул Audi и Porsche

Компания Volkswagen установила дефектное программное обеспечение еще на 10 тыс. автомобилей.

Volkswagen остановил продажи проблемных автомобилей в Европе Volkswagen остановил продажи проблемных автомобилей в Европе

Запрет касается исключительно машин с двигателями ЕА189.

Volkswagen отзывает в Китае почти две тысячи машин Volkswagen отзывает в Китае почти две тысячи машин

Скандал с Volkswagen продолжается.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх