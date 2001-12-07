Раздел: Авто
Volkswagen "угодила" в новый скандал
Компания продала тысячи нелицензированных автомобилей.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen оказался в центре нового скандала. Компанию обвинили в продаже предсерийных, контрафактных автомобилей, сообщает в среду, 12 декабря, Handelsblatt, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что тестовые и выставочные автомобили, которые должны быть официально списаны и утилизированы, компания продавала, как новые или старые. При этом автомобили не были оформлены в соответствии с предусмотренной законом процедурой и глава концерна Герберт Дисс, который занимает эту должность с 2016 года, об этом знал, пишет издание.
В то же время в компании признали, что с 2006 по 2018 год продали около 6700 автомобилей без разрешительных документов, из них 4000 в Германии, остальные в Европе или Северной Америке. При этом в концерне утверждают, что продажа тестовых автомобилей не запрещена, хотя в этом случае они должны быть оформлены законным образом.
Как отмечается, на прошлой неделе VW письменно сообщил собственников, что хочет выкупить их автомобили.
"Мы глубоко сожалеем об этом и приносим свои извинения", - цитирует письма концерна клиентам Spiegel.
По информации издания, компания занижает данные о «сомнительных» автомобилях. Только в результате внутреннего аудита за 2010-2015 модельные года было выявлено более 9000 автомобилей с «неопределенным статусом», в целом же за 12 лет VW продал около 17 тысяч тестовых машин.
Сообщается, что некоторые из этих автомобилей могли бы быть доведены к уровню серийных путем обновления программного обеспечения или установки новой навигационной системы, но есть и образцы, которые подлежат утилизации. Как сообщили в автоконцерне, именно проблемы с безопасностью и стали причиной отзыва.
Читайте также: Вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандал
Между тем тысячи потребителей уже готовят судебные иски, а министерство транспорта Германии рассматривает вопрос о наложении штрафа на Volkswagen.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen оказался в центре нового скандала. Компанию обвинили в продаже предсерийных, контрафактных автомобилей, сообщает в среду, 12 декабря, Handelsblatt, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что тестовые и выставочные автомобили, которые должны быть официально списаны и утилизированы, компания продавала, как новые или старые. При этом автомобили не были оформлены в соответствии с предусмотренной законом процедурой и глава концерна Герберт Дисс, который занимает эту должность с 2016 года, об этом знал, пишет издание.
В то же время в компании признали, что с 2006 по 2018 год продали около 6700 автомобилей без разрешительных документов, из них 4000 в Германии, остальные в Европе или Северной Америке. При этом в концерне утверждают, что продажа тестовых автомобилей не запрещена, хотя в этом случае они должны быть оформлены законным образом.
Как отмечается, на прошлой неделе VW письменно сообщил собственников, что хочет выкупить их автомобили.
"Мы глубоко сожалеем об этом и приносим свои извинения", - цитирует письма концерна клиентам Spiegel.
По информации издания, компания занижает данные о «сомнительных» автомобилях. Только в результате внутреннего аудита за 2010-2015 модельные года было выявлено более 9000 автомобилей с «неопределенным статусом», в целом же за 12 лет VW продал около 17 тысяч тестовых машин.
Сообщается, что некоторые из этих автомобилей могли бы быть доведены к уровню серийных путем обновления программного обеспечения или установки новой навигационной системы, но есть и образцы, которые подлежат утилизации. Как сообщили в автоконцерне, именно проблемы с безопасностью и стали причиной отзыва.
Читайте также: Вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандал
Между тем тысячи потребителей уже готовят судебные иски, а министерство транспорта Германии рассматривает вопрос о наложении штрафа на Volkswagen.
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