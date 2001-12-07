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Раздел: Авто  
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Стало известно, когда Hyundai Palisade появится в Украине

Стало известно, когда Hyundai Palisade появится в УкраинеУкраинцам придется потратить на автомобиль 850 тысяч гривен.

Прием заказов на флагманский кроссовер Hyundai в США и Южной Корее уже открыт. Остальному миру придется немного подождать.

Компания Hyundai начала прием заказов на новый флагманский кроссовер Palisade в США – втором рынке после домашнего. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

Hyundai Palisade дебютировал в конце прошлого месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе, поскольку именно Северная Америка станет ведущим рынком для этого автомобиля. Однако первые машины американцы смогут купить лишь летом следующего года.

В Южной Корее Palisade появился в продаже сразу после глобальной премьеры в США. За первый день корейские дилеры получили 3468 заявок на приобретение 8-местного кроссовера, а сегодня в Корее стартовали живые продажи Hyundai Palisade.

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В США Palisade предложат только с бензиновым атмосферным двигателем V6 3.8 GDi (295 л.с.). Дома же новая модель также доступна с 2,2-литровым турбодизелем (200 л. с.) от Santa Fe. Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатым автоматом, переключение передач реализовано кнопками. Привод – передний или полный HTRAC (с многодисковой муфтой подключения задней оси).

Стоимость Palisade в Южной Кореи начинается с отметки в 34 750 000 вон, что эквивалентно примерно 850 тысячам гривен. В Украине новый флагманский кроссовер Hyundai тоже будет продаваться, старт продаж намечен на второе полугодие 2019 года.
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 Теги: Hyundai, автомобиль

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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