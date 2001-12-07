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Раздел: Авто  
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Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-PaceПожар произошел в городке Румпт.

В глобальной Сети появились фотографии первого погибшего в огне электровседорожника от Jaguar. Причину пожара пытаются определить и полиция, и сама компания-производитель. По одной из версий, причина возгорания не относится к электрической начинке, но это не точно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Пожар произошел в городке Румпт, что в Нидерландах, а фотографии сгоревшего кроссовера опубликованы в социальных сетях: судя по ним, огонь полностью уничтожил переднюю часть вседорожника. При этом причина возгорания не упоминается, но, как утверждает издание InsideEVs, уже известно, что дело может быть не в аккумуляторах автомобиля.

Jaguar I-Pace теоретически мог сгореть по воле некоего пиромана, отмечает издание. Дело в том, что Румпт находится неподалеку от другого городка под названием Кулемборг, где зарегистрировано необычно большое число поджогов машин. Местные власти подозревают, что в регионе завелся любитель понаблюдать за автомобильными пожарами.

Кроме того, известно, что останки сгоревшего I-Pace уже переданы производителю, который пытается убедиться в том, что причиной пожара не было самовозгорание. Пока расследование производителя ни к какому выводу не пришло.

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Пожары с электрокарами в главной роли - не такое уж редкое дело, и особенно часто в последнее время они случались с автомобилями марки Tesla. Зарегистрировано уже несколько случаев самовозгорания этих электромобилей, причем в подавляющем большинстве пожары начинались в аккумуляторном отсеке. В Tesla связывали это, впрочем, не с неполадками в электрооборудовании, а с механическим повреждением батарей разнообразными предметами, попавшими под колеса, и уже отчитались о решении проблемы.
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 Теги: Jaguar I-Pace, электрокроссовер

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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