Раздел: Авто
Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace
Пожар произошел в городке Румпт.
В глобальной Сети появились фотографии первого погибшего в огне электровседорожника от Jaguar. Причину пожара пытаются определить и полиция, и сама компания-производитель. По одной из версий, причина возгорания не относится к электрической начинке, но это не точно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Пожар произошел в городке Румпт, что в Нидерландах, а фотографии сгоревшего кроссовера опубликованы в социальных сетях: судя по ним, огонь полностью уничтожил переднюю часть вседорожника. При этом причина возгорания не упоминается, но, как утверждает издание InsideEVs, уже известно, что дело может быть не в аккумуляторах автомобиля.
Jaguar I-Pace теоретически мог сгореть по воле некоего пиромана, отмечает издание. Дело в том, что Румпт находится неподалеку от другого городка под названием Кулемборг, где зарегистрировано необычно большое число поджогов машин. Местные власти подозревают, что в регионе завелся любитель понаблюдать за автомобильными пожарами.
Кроме того, известно, что останки сгоревшего I-Pace уже переданы производителю, который пытается убедиться в том, что причиной пожара не было самовозгорание. Пока расследование производителя ни к какому выводу не пришло.
Читайте также: В сети раскрыли все подробности нового Jaguar I-Pace 2019
Пожары с электрокарами в главной роли - не такое уж редкое дело, и особенно часто в последнее время они случались с автомобилями марки Tesla. Зарегистрировано уже несколько случаев самовозгорания этих электромобилей, причем в подавляющем большинстве пожары начинались в аккумуляторном отсеке. В Tesla связывали это, впрочем, не с неполадками в электрооборудовании, а с механическим повреждением батарей разнообразными предметами, попавшими под колеса, и уже отчитались о решении проблемы.
В глобальной Сети появились фотографии первого погибшего в огне электровседорожника от Jaguar. Причину пожара пытаются определить и полиция, и сама компания-производитель. По одной из версий, причина возгорания не относится к электрической начинке, но это не точно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Пожар произошел в городке Румпт, что в Нидерландах, а фотографии сгоревшего кроссовера опубликованы в социальных сетях: судя по ним, огонь полностью уничтожил переднюю часть вседорожника. При этом причина возгорания не упоминается, но, как утверждает издание InsideEVs, уже известно, что дело может быть не в аккумуляторах автомобиля.
Jaguar I-Pace теоретически мог сгореть по воле некоего пиромана, отмечает издание. Дело в том, что Румпт находится неподалеку от другого городка под названием Кулемборг, где зарегистрировано необычно большое число поджогов машин. Местные власти подозревают, что в регионе завелся любитель понаблюдать за автомобильными пожарами.
Кроме того, известно, что останки сгоревшего I-Pace уже переданы производителю, который пытается убедиться в том, что причиной пожара не было самовозгорание. Пока расследование производителя ни к какому выводу не пришло.
Читайте также: В сети раскрыли все подробности нового Jaguar I-Pace 2019
Пожары с электрокарами в главной роли - не такое уж редкое дело, и особенно часто в последнее время они случались с автомобилями марки Tesla. Зарегистрировано уже несколько случаев самовозгорания этих электромобилей, причем в подавляющем большинстве пожары начинались в аккумуляторном отсеке. В Tesla связывали это, впрочем, не с неполадками в электрооборудовании, а с механическим повреждением батарей разнообразными предметами, попавшими под колеса, и уже отчитались о решении проблемы.
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