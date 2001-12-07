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Раздел: Авто  
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Опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколения

Опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколенияToyota Supra будет построена на платформе BMW Z4.

В распоряжении сайта SupraMKV оказался снимок серийной Toyota Supra, на котором спорткар запечатлен без камуфляжа во время транспортировки. Официально модель будет рассекречена в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

На фотографии видно, что дизайн товарной «Супры» во многом будет основан на концепте FT-1 2014 года. До серии не дошел острый «нос», рельефный капот с прозрачным окошком, боковые зеркала на тонких ножках и узкая головная оптика. Вдобавок на серийной машине поменялась форма воздуховодов и прорезей в переднем бампере. Среди особенностей спорткара: темные передние стойки, корпуса зеркал и крыша double-bubble, как у машин Zagato.

Новая Toyota Supra будет построена на платформе BMW Z4 нынешнего, шестого поколения. Однако машины будут отличаться не только кузовами, но и настройками шасси. При этом у моделей всё же останется много общих деталей (например, лобовое стекло и тормозные суппорты аналогичны тем, что используются на BMW 5 серии). Начальные версии спорткара оснастят мотором с индексом B48D - один из вариантов двухлитровой «турбочетверки» BMW. Старшие модификации получат двигатели B46D (четыре цилиндра) и B58C (шесть цилиндров).

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Ранее спортивное подразделение Gazoo Racing опубликовало тизер концепта под названием GR Supra Super GT, который представят на автосалоне в Токио после Нового года. Прототип даст представление о том, как будет выглядеть гоночная версия купе Supra нового поколения для японского чемпионата Super GT.
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 Теги: Toyota Supra, фотография

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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