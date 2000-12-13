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Владельцам "евроблях" облегчат жизнь

Владельцам "евроблях" облегчат жизнь Соответствующие изменения уже готовят в Раде.

Министерство финансов и комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики подготовили изменения во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые исключают вмешательство таможенных органов в определении таможенной стоимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

"Эти изменения, прежде всего, должны решить проблему корректировки таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых осуществляется таможенное оформление", - сообщила председатель комитета Нина Южанина на своей странице в Facebook.

Также она пишет, что методика определения таможенной стоимости транспортных средств "привела к огромным очередям на таможнях и создало препятствия для владельцев авто на иностранных номерах для растаможивания своих авто как можно скорее в льготный период".

Нардеп обьяснила, что если при таможенном оформлении автомобиля гражданин предоставил документы, подтверждающие заявленной стоимости авто, его стоимость корректироваться не будет. Если гражданин не может предоставить документов таможенники будут проверять заявленную стоимость, основываясь на ценах на аналогичный автомобиль.

"Если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или превышает нижнюю границу диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость будет не корректироваться. Если ниже, таможенная стоимость устанавливается не выше уровня нижней границы такого диапазона", - сообщила Южанина.

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Нардеп также подитожила, что это ее последнее вмешательство в выполнение законов: "Дальше - только открытие лиц и их противоправных действий".
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 Теги: евробляхи, закон, изменения

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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