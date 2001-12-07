Раздел: Авто
Названы самые надежные б/у автомобили
Какие авто самые дешевые в обслуживании и реже ломаются.
Американский сайт CarMD опубликовал рейтинг качества б/у авто.
Эксперты не только назвали самые надежные автомобили, но и определили наиболее дешевые в обслуживании модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
В CarMD проанализировали свыше 5,6 миллиона машин, выпущенных с 1996 по 2018 года. В качестве основного примера для оценки стоимости ремонта выбрали устранение неполадок, о которых сигнализирует значок Check Engine.
Реже всего чек энджин появляется в автомобилях Toyota, Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi.
Если отмечать отдельные модели, то это Audi Q5, Honda Civic и Subaru XV (Crossteck). Причем, в основном речь идет о замене крышки лючка бензобака, заливной горловины или датчика кислорода.
Что касается средней стоимости ремонта двигателя, то самой низкой она оказалась у Mazda (285,7 долларов), Kia ($319,97) и Dodge ($326,41).
Читайте также: Болгары "прокачали" BMW M3 до 320 лошадиных сил
Самые дешевые в обслуживании автомобили – Hyundai Tucson (в среднем $66,67 за ремонт двигателя), Hyundai Accent ($69,31) и Kia Rio ($70,19).
Американский сайт CarMD опубликовал рейтинг качества б/у авто.
Эксперты не только назвали самые надежные автомобили, но и определили наиболее дешевые в обслуживании модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
В CarMD проанализировали свыше 5,6 миллиона машин, выпущенных с 1996 по 2018 года. В качестве основного примера для оценки стоимости ремонта выбрали устранение неполадок, о которых сигнализирует значок Check Engine.
Реже всего чек энджин появляется в автомобилях Toyota, Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi.
Если отмечать отдельные модели, то это Audi Q5, Honda Civic и Subaru XV (Crossteck). Причем, в основном речь идет о замене крышки лючка бензобака, заливной горловины или датчика кислорода.
Что касается средней стоимости ремонта двигателя, то самой низкой она оказалась у Mazda (285,7 долларов), Kia ($319,97) и Dodge ($326,41).
Читайте также: Болгары "прокачали" BMW M3 до 320 лошадиных сил
Самые дешевые в обслуживании автомобили – Hyundai Tucson (в среднем $66,67 за ремонт двигателя), Hyundai Accent ($69,31) и Kia Rio ($70,19).
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