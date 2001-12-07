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Раздел: Авто  
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Новый Volkswagen Golf засняли во время тестов

Новый Volkswagen Golf засняли во время тестовПервое видео с новым Volkswagen Golf 2020.

Журналисты Tuned Automotive Magazine подловили в ЮАР Volkswagen Golf 8 или, во всяком случае, очень близкий к нему прототип.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

К сожалению, качество съёмки оставляет желать лучшего. И всё же видно: Golf бережно сохранил узнаваемые черты внешности, только чуть «обострился». Рядом с малиново-красным Гольфом ехал и таинственный серебристо-серый кроссовер, но уже в солидной маскировке, в том числе с накладками на бортах. Судя по задней оптике, это какая-то новая Skoda.

Задняя часть Гольфа промелькнула слишком быстро, чтобы можно было получить хорошие кадры, а вот испытываемый вместе с ним паркетник удалось рассмотреть получше. Это не Kamiq и не какой-либо другой известный маленький кросс Шкоды, так что, видимо, перед нами прототип нового субкомпакта.

По пропорциям кузова Golf 8 будет напоминать новые поколения собратьев Seat Leon (вверху) и Audi A3 (внизу), однако заднее стекло, похоже, будет наклонено не так сильно.

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Известно, что в производство Golf 8 поступит в июне 2019-го - значит, где-то в начале года он будет рассекречен. О моторах мы уже говорили: помимо известных сейчас тут должны быть внедрены новые. Например, предполагаем появление дизеля 1.5 с селективным нейтрализатором оксидов азота, а также ряда гибридных силовых установок, от самых простых «умеренных» до заряжаемых от сети.

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 Теги: Volkswagen Golf, дорожные тесты

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Сегодня, 16:37 » Автор: Ирина Шевченко
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