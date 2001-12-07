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Построен Mercedes с клиренсом в 600 мм
«Гелик» укомплектовали карбоновыми расширителями арок.
Немецкое ателье Brabus представило очередной проект на базе Mercedes-AMG G 63 прошлого поколения. Новинка получила название Brabus 700 4x4² Final Edition, портальные мосты от монструозного G 500 4x4², 600-миллиметровый дорожный просвет и 700-сильный двигатель. Тираж «финальной» партии внедорожников составит 10 экземпляров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Исходный Mercedes-AMG G 63 специалисты Brabus оснастили портальными мостами и электронно управляемыми амортизационными стойками с дистанционной регулировкой жесткости и высоты из салона.
Кроме того, «Гелик» укомплектовали карбоновыми расширителями арок, спойлером на крыше с интегрированным блоком вспомогательного освещения, внедорожными шинами, защитными пластинами днища и селектором режимов движения с четырьмя профилями: Comfort, Sport, Off-road и Individual.
В движение Brabus 700 4x4² Final Edition приводит 5,5-литровый V8 с доработанным впуском, выпуском и парой фирменных турбонагнетателей. Отдача агрегата, совмещенного с «автоматом» 7G-Tronic Plus, составляет 700 лошадиных сил и 960 Нм момента.
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По сравнению с базовым внедорожником мощность выросла на 129 сил и 200 Нм момента. С места до 100 километров в час Brabus 700 4x4² Final Edition разгоняется за пять секунд ровно. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час.
Немецкое ателье Brabus представило очередной проект на базе Mercedes-AMG G 63 прошлого поколения. Новинка получила название Brabus 700 4x4² Final Edition, портальные мосты от монструозного G 500 4x4², 600-миллиметровый дорожный просвет и 700-сильный двигатель. Тираж «финальной» партии внедорожников составит 10 экземпляров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Исходный Mercedes-AMG G 63 специалисты Brabus оснастили портальными мостами и электронно управляемыми амортизационными стойками с дистанционной регулировкой жесткости и высоты из салона.
Кроме того, «Гелик» укомплектовали карбоновыми расширителями арок, спойлером на крыше с интегрированным блоком вспомогательного освещения, внедорожными шинами, защитными пластинами днища и селектором режимов движения с четырьмя профилями: Comfort, Sport, Off-road и Individual.
В движение Brabus 700 4x4² Final Edition приводит 5,5-литровый V8 с доработанным впуском, выпуском и парой фирменных турбонагнетателей. Отдача агрегата, совмещенного с «автоматом» 7G-Tronic Plus, составляет 700 лошадиных сил и 960 Нм момента.
Читайте также: В Mercedes-Benz раскрыли подробности о новом GLA
По сравнению с базовым внедорожником мощность выросла на 129 сил и 200 Нм момента. С места до 100 километров в час Brabus 700 4x4² Final Edition разгоняется за пять секунд ровно. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час.
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