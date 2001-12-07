Раздел: Авто
Ford Courier станет самым маленьким пикапом бренда
Создание автомобиля уже завершено и в ближайшее время его тестовые образцы начнут всесторонне испытывать.
Инженеры компании Ford завершают работы над новым компактным пикапом Ford Courier, который станет наиболее миниатюрным представителем своего сегменте в линейке американского бренда. Подобная информация появилась в западной прессе со ссылкой на неназванные источники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на allroader.
Сообщается, что создание автомобиля уже завершено и в ближайшее время его тестовые образцы начнут всесторонне испытывать. Модель построена на одном шасси с Ford Focus, и должна быть презентована только в 2021 году. Соответственно, достанутся легкому грузовичку и силовые агрегаты от легкового донора.
Указывается, что новый пикап практически не будет иметь отличий от актуальной версии хэтчбека Focus за исключением переработанной задней части кузова, где расположится компактная грузовая платформа. Передняя же часть кузова и оформление салона останутся практически идентичными.
По предварительной информации, новинку будут собирать на заводе компании в Мексике, причем в первую очередь Ford Courier будет ориентирован на южно- и центральноамериканский рынок, где спрос на легкие пикапы традиционно высок.
Читайте также: Ford может построить пикап на базе модели Focus
Более подробная информация о ходе реализации проекта должна появиться позднее, когда первые экземпляры начнут дорожные испытания.
Инженеры компании Ford завершают работы над новым компактным пикапом Ford Courier, который станет наиболее миниатюрным представителем своего сегменте в линейке американского бренда. Подобная информация появилась в западной прессе со ссылкой на неназванные источники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на allroader.
Сообщается, что создание автомобиля уже завершено и в ближайшее время его тестовые образцы начнут всесторонне испытывать. Модель построена на одном шасси с Ford Focus, и должна быть презентована только в 2021 году. Соответственно, достанутся легкому грузовичку и силовые агрегаты от легкового донора.
Указывается, что новый пикап практически не будет иметь отличий от актуальной версии хэтчбека Focus за исключением переработанной задней части кузова, где расположится компактная грузовая платформа. Передняя же часть кузова и оформление салона останутся практически идентичными.
По предварительной информации, новинку будут собирать на заводе компании в Мексике, причем в первую очередь Ford Courier будет ориентирован на южно- и центральноамериканский рынок, где спрос на легкие пикапы традиционно высок.
Читайте также: Ford может построить пикап на базе модели Focus
Более подробная информация о ходе реализации проекта должна появиться позднее, когда первые экземпляры начнут дорожные испытания.
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