Раздел: Авто
В Сети показали обновленный McLaren 650S Spider Sports
Представлена улучшенная версия McLaren 650S Spider Sports
Мощный McLaren 720S это конечно классный спорткар – сколько гонок было выиграно с этим авто, сколько невероятных тюнинг-проектов на его основе было сделано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Тюнинг-ателье завершило проект по улучшению другой модели британского автопроизводителя – речь идет о 650S.
Обновлённое купе получило название McLaren 650S Spider Sports и надо сказать, что автомобиль получился просто шикарным. Да вы просто посмотрите на эти фотографии новой версии 650S – передняя часть, дверные пороги и рассеиватели, спойлер с «утиным хвостом» - все то изготовлено из углеродного волокна и выполнено в стиле гиперкара McLaren P1.
Очень здорово смотрятся красные элементы, которые можно заметить по всей длине кузова, а также красные тормозные суппорта.
Дополняют картину легкосплавные колесные диски Vossen M-X3 разной размерности – спереди 20 дюймов, а сзади 21 дюйм. Они имеют глянцевую черную отделку, которая неплохо сочетается с другими черными глянцевыми деталями экстерьера, дабы гармонировать с белым цветом кузова.
Южноафриканская тюнинговая компания ни каким образом не меняла интерьера, техническую составляющую 650S Spider. Под капотом автомобиля как и прежде находится 3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, вырабатывающим 650 л.с. мощности и 678 Нм крутящего момента.
Читайте также: В Украине засветился редкий суперкар McLaren 650S Spider
Спринт до первой «сотни» занимает 3,0 секунды.
Мощный McLaren 720S это конечно классный спорткар – сколько гонок было выиграно с этим авто, сколько невероятных тюнинг-проектов на его основе было сделано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Тюнинг-ателье завершило проект по улучшению другой модели британского автопроизводителя – речь идет о 650S.
Обновлённое купе получило название McLaren 650S Spider Sports и надо сказать, что автомобиль получился просто шикарным. Да вы просто посмотрите на эти фотографии новой версии 650S – передняя часть, дверные пороги и рассеиватели, спойлер с «утиным хвостом» - все то изготовлено из углеродного волокна и выполнено в стиле гиперкара McLaren P1.
Очень здорово смотрятся красные элементы, которые можно заметить по всей длине кузова, а также красные тормозные суппорта.
Дополняют картину легкосплавные колесные диски Vossen M-X3 разной размерности – спереди 20 дюймов, а сзади 21 дюйм. Они имеют глянцевую черную отделку, которая неплохо сочетается с другими черными глянцевыми деталями экстерьера, дабы гармонировать с белым цветом кузова.
Южноафриканская тюнинговая компания ни каким образом не меняла интерьера, техническую составляющую 650S Spider. Под капотом автомобиля как и прежде находится 3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, вырабатывающим 650 л.с. мощности и 678 Нм крутящего момента.
Читайте также: В Украине засветился редкий суперкар McLaren 650S Spider
Спринт до первой «сотни» занимает 3,0 секунды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
218
0
Также советуем посмотреть
- Необычные елки, способные вызвать улыбку и восхищение
- Веселые твиты, которые могли написать только девушки
- Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
- Украина призвала усилить давление на РФ ради политзаключенных
- Эта семья уже 16 лет создает смешные рождественские открытки
- Трамп не встретится с Путиным, пока не освободят украинских моряков
- Потешные собаки, которых так и хочется погладить
- Фотки котов, которых жизнь не уберегла от "знакомства" с парикмахерами
- Украинцы с юмором отреагировали на метели
- В Сети высмеяли московскую «скорую помощь», выполняющую функции такси
- В Харькове 107 домов остались без тепла из-за дефекта трубопровода
- Путина в новых карикатурах изобразили в виде Голлума
- Аркадий Бабченко против России
- Шнуров свежим стихом высмеял запрет на критику российской власти
- Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
- Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
- Про адвокатську монополію
- Савченко заявила об ухудшении здоровья
- Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон
- Від «The Economist» про Тимошенко
- ВСУ получат от НАТО оборудование для защищенной связи
- В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
- Как победить Россию онлайн
- На кого я только не работал
- Умирающий "Железный человек" стал героем новых мемов
- Госпогранслужба начала сборы резервистов
- Российские спецслужбы готовят кровавые провокации под собор, - СБУ
- Конфуз дня: на нобелевском банкете на голову профессора уронили закуску
- Рецепт счастья от Юлии Тимошенко
- В Сети высмеяли российскую больницу со скотчем вместо пластыря
Оставьте свой комментарий