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Раздел: Авто  
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В Сети показали обновленный McLaren 650S Spider Sports

В Сети показали обновленный McLaren 650S Spider SportsПредставлена улучшенная версия McLaren 650S Spider Sports

Мощный McLaren 720S это конечно классный спорткар – сколько гонок было выиграно с этим авто, сколько невероятных тюнинг-проектов на его основе было сделано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Тюнинг-ателье завершило проект по улучшению другой модели британского автопроизводителя – речь идет о 650S.

Обновлённое купе получило название McLaren 650S Spider Sports и надо сказать, что автомобиль получился просто шикарным. Да вы просто посмотрите на эти фотографии новой версии 650S – передняя часть, дверные пороги и рассеиватели, спойлер с «утиным хвостом» - все то изготовлено из углеродного волокна и выполнено в стиле гиперкара McLaren P1.

Очень здорово смотрятся красные элементы, которые можно заметить по всей длине кузова, а также красные тормозные суппорта.

Дополняют картину легкосплавные колесные диски Vossen M-X3 разной размерности – спереди 20 дюймов, а сзади 21 дюйм. Они имеют глянцевую черную отделку, которая неплохо сочетается с другими черными глянцевыми деталями экстерьера, дабы гармонировать с белым цветом кузова.

Южноафриканская тюнинговая компания ни каким образом не меняла интерьера, техническую составляющую 650S Spider. Под капотом автомобиля как и прежде находится 3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, вырабатывающим 650 л.с. мощности и 678 Нм крутящего момента.

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Спринт до первой «сотни» занимает 3,0 секунды.

В Сети показали обновленный McLaren 650S Spider Sports
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 Теги: McLaren, спорт

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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