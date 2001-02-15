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Раздел: Авто  
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Украина переходит на европейские нормы техосмотра авто

Украина переходит на европейские нормы техосмотра авто После техосмотра водителям будут выдавать RFID-метку для установки на лобовом стекле.

С 1 мая 2019 года в Украине вступают в силу новые правила техосмотра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Кроме того, изменится порядок прохождения проверки технического состояния транспортного средства, также водителям будут выдавать специальные метки с радиочастотной идентификацией, которые нужно будет приклеить в правой части ветрового стекла с внутренней стороны.

Все это делается ради того, чтобы избежать фальсификации протоколов на СТО. В полиции уверены, что теперь нарушителей будет значительно меньше.

Изменения происходят планово, ведь Украина к 2020 году должна перейти на европейские нормы техосмотра. Об этом сообщили в Главном сервисном центре при Министерстве внутренних дел.

Если водитель решит произвести ОТК, ему выдадут бумажный бланк вместе с меткой радиочастотной идентификации. Эти метки можно будет считывать с помощью специальных приборов - они помогут проверить автомобиль допущен участвовать в дорожном движении. Все те, кто получил бланк старого протокола, имеют право ими пользоваться до конца срока действия.

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Юристы считают, что наконец будет создан единый реестр, а также отмечают, что подобные нововведения приближают украинское законодательство к европейскому.
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 Теги: техосмотр, авто

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