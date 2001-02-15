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Дорожный эксперт рассказал о новой уловке полицейских
Некоторые инспекторы до последнего момента не говорят, что собираются выписать штраф.
Вопрос инспектора по типу «желаете ли вы предоставить объяснения?» - не дружеский жест, а первый признак того, что он намерен оштрафовать водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
«После остановки транспортного средства полицейский предлагает Вам предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге. Вы, пытаясь не отягощать отношения с инспектором, дружелюбно сообщаете, что не хотите предоставлять объяснения и «каетесь что больше не будете нарушать». При этом, Вы наивно надеетесь что «хороший» полицейский на первый раз Вас «помилует». Далее полицейский, ни словом не предупреждая о вынесении постановления, отлучается с Вашими документами в свой автомобиль, а Вы ожидаете его возвращения в надежде, что все образуется мирным путем«, - описывает ситуацию юрист.
В этом как раз и заключается тактика полицейских: до самого момента вручения постановления НИКАКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ СЛОВАМИ НЕ ДАТЬ ВОДИТЕЛЮ ПОНЯТЬ, ЧТО ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО ОШТРАФОВАТЬ.
Однако, через несколько минут, полицейский возвращается и просит водителя расписаться в получении постановления о наложении штрафа.
Как правило, получив постановление, у водителей сразу появляется желание все же написать объяснение о своей невиновности, но уже поздно, такой возможности полицейский уже не оказывает. Водитель - оштрафован!
«Поэтому, НИКОГДА не отказывайтесь от ПРЕДЛОЖЕНИЯ предоставить письменные объяснения (если Вы не согласны с полицейским) и обязательно напишите объяснение (об отсутствии правонарушения) на бланке, полицейский должен Вам предоставить. Это объяснение ДАЛЬШЕ БУДЕТ важным аргументом при рассмотрении дела в СУДЕ и может быть единственным основанием для отмены штрафа«, - говорит адвокат.
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Кроме этого, сфотографируйте написанное объяснение перед тем, как предоставите его полицейскому. Оно понадобится Вам при дальнейшем обжаловании наложенного штрафа.
Вопрос инспектора по типу «желаете ли вы предоставить объяснения?» - не дружеский жест, а первый признак того, что он намерен оштрафовать водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
«После остановки транспортного средства полицейский предлагает Вам предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге. Вы, пытаясь не отягощать отношения с инспектором, дружелюбно сообщаете, что не хотите предоставлять объяснения и «каетесь что больше не будете нарушать». При этом, Вы наивно надеетесь что «хороший» полицейский на первый раз Вас «помилует». Далее полицейский, ни словом не предупреждая о вынесении постановления, отлучается с Вашими документами в свой автомобиль, а Вы ожидаете его возвращения в надежде, что все образуется мирным путем«, - описывает ситуацию юрист.
В этом как раз и заключается тактика полицейских: до самого момента вручения постановления НИКАКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ СЛОВАМИ НЕ ДАТЬ ВОДИТЕЛЮ ПОНЯТЬ, ЧТО ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО ОШТРАФОВАТЬ.
Однако, через несколько минут, полицейский возвращается и просит водителя расписаться в получении постановления о наложении штрафа.
Как правило, получив постановление, у водителей сразу появляется желание все же написать объяснение о своей невиновности, но уже поздно, такой возможности полицейский уже не оказывает. Водитель - оштрафован!
«Поэтому, НИКОГДА не отказывайтесь от ПРЕДЛОЖЕНИЯ предоставить письменные объяснения (если Вы не согласны с полицейским) и обязательно напишите объяснение (об отсутствии правонарушения) на бланке, полицейский должен Вам предоставить. Это объяснение ДАЛЬШЕ БУДЕТ важным аргументом при рассмотрении дела в СУДЕ и может быть единственным основанием для отмены штрафа«, - говорит адвокат.
Читайте также: Инсайдер показал внутренний вид обновленного Land Rover Defender
Кроме этого, сфотографируйте написанное объяснение перед тем, как предоставите его полицейскому. Оно понадобится Вам при дальнейшем обжаловании наложенного штрафа.
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