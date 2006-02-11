Раздел: Авто
Lamborghini показала неожиданные возможности Urus
Чего мы не ожидаем от Lamborghini.
В Сети появился промо-ролик, на котором демонстрируются все возможности нового Lamborghini Urus в качестве семейного автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В новом видео, появившемся на одном из канало в YouTube, ребята из Sant’Agata Bolognese не рассказывают об агрессивном дизайне, которого можно ожидать от Lamborghini, или о его превосходных гоночных задатках, или о невероятной мощности, которую он предлагает. Здесь демонстрируются особенности, которые мы обычно не ожидаем от Lamborghini, такие как задняя дверь с электроприводом, задняя солнцезащитная шторка с электроприводом и многое другое.
В пятиместной конфигурации Urus может вместить 616 литров полезных грузов или 574 литра, если вы выберете более симпатичный четырехместный вариант. На передних сиденьях могут разместиться водители и пассажиры высотой до 2,05 метра. Другие функции, которые вы обычно не видите в Lamborghini, включают развлекательную систему на заднем сидении с двумя планшетами, вмонтированными в подголовник, и дополнительные 2 режима бездорожья для 0,1% владельцев, желающих водить Urus на чем-либо, кроме асфальта.
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Впервые итальянский внедорожник был представлен в июле 2018 года и ему уже удалось превзойти Aventador по продажамв 1 761 единиц против 1 209 единиц. Скорее всего, спортивный внедорожник станет самой продаваемой моделью Lamborghini. Фактически, компания рассчитывает удвоить общий объем годовых продаж к четвертому кварталу 2019 года после открытия приема заказов по всему миру.
В Сети появился промо-ролик, на котором демонстрируются все возможности нового Lamborghini Urus в качестве семейного автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В новом видео, появившемся на одном из канало в YouTube, ребята из Sant’Agata Bolognese не рассказывают об агрессивном дизайне, которого можно ожидать от Lamborghini, или о его превосходных гоночных задатках, или о невероятной мощности, которую он предлагает. Здесь демонстрируются особенности, которые мы обычно не ожидаем от Lamborghini, такие как задняя дверь с электроприводом, задняя солнцезащитная шторка с электроприводом и многое другое.
В пятиместной конфигурации Urus может вместить 616 литров полезных грузов или 574 литра, если вы выберете более симпатичный четырехместный вариант. На передних сиденьях могут разместиться водители и пассажиры высотой до 2,05 метра. Другие функции, которые вы обычно не видите в Lamborghini, включают развлекательную систему на заднем сидении с двумя планшетами, вмонтированными в подголовник, и дополнительные 2 режима бездорожья для 0,1% владельцев, желающих водить Urus на чем-либо, кроме асфальта.
Читайте также: Lamborghini Urus показал себя в дрэге
Впервые итальянский внедорожник был представлен в июле 2018 года и ему уже удалось превзойти Aventador по продажамв 1 761 единиц против 1 209 единиц. Скорее всего, спортивный внедорожник станет самой продаваемой моделью Lamborghini. Фактически, компания рассчитывает удвоить общий объем годовых продаж к четвертому кварталу 2019 года после открытия приема заказов по всему миру.
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