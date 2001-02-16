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Раздел: Авто  
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Дизайнер показал, как может выглядеть пикап Lamborghini

Дизайнер показал, как может выглядеть пикап Lamborghini На рендере видны узнаваемые черты бренда в непривычном кузове.

Забудьте о мощном Ford F-150 Raptor, потому что пикап Lamborghini Urus может стать самым быстрым грузовиком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Еще 10 лет назад шансы Lamborghini выйти на рынок внедорожников были минимальны и воспринимались даже отрицательно. однако уже сегодня Lamborghini Urus стал настоящим хитом итальянского автопроизводителя. Но, вероятно, компании не стоит ограничиваться выходом в один новый сегмент авторынка.

Этот рендер от дизайнера Rain Prisk поможет представить, что произойдет, если инженеры Lamborghini проявят креативность и превратят свой популярный внедорожник в пикап.

Это чем-то напоминает шаг марки Jeep по превращению Wrangler в новый пикап Gladiator. Однако пока не взглянешь на модель сзади кажется, что перед нами обычный внедорожник Urus.

Если установить грузовой отсек в задней части Urus, то получится привлекательный пикап. Например, воздухозаборники на крыльях кажутся еще более заметными. Чтобы придать своему пикапу Urus более сдержанный вид, Приск также увеличил дорожный просвет и установил на новинку вездеходные шины. Неровная резина для бездорожья сильно скажется на поведении авто на трассе, но поможет преодолевать различные преграды, например песок.

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Все возможно, но шансы Lamborghini попасть на рынок пикапов невероятно низкие. Тем не менее, рендер может потенциально удовлетворить потребности нескольких любителей, которые захотят превратить свой Urus в грузовик.

Дизайнер показал, как может выглядеть пикап Lamborghini
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 Теги: Lamborghini, пикап

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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