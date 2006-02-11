Раздел: Авто
Tesla поделилась производственными планами на год
Компания собирается поставить до 400 000 электромобилей в 2019 году.
Благодаря большому объему производства Model 3 и глобальному расширению, увеличение на 55% в годовом исчислении не является маловероятным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Tesla недавно сообщила о своих результатах за четвертый квартал и за весь 2018 год, на основании которых можно прогнозировать, чего, возможно, достигнет компания в 2019 году.
В прошлом году Tesla продемонстрировала необычайный рост производства и продаж, поставив в течение года почти столько же электромобилей, сколько за все предыдущие годы.
Руководство Tesla предоставило свой собственный прогноз того, что ожидать от поставок электромобилей в 2019 году. В письме акционеров Tesla за четвертый квартал руководство заявило, что оно планирует поставить от 360 000 до 400 000 электромобилей в течение года. Это на 45-65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было доставлено приблизительно 245 500 электромобилей.
Но могут ли инвесторы доверять руководству Tesla? В конце концов, компания пропустила ключевые цели производства и поставок в прошлом году. К счастью Tesla на этот раз консервативно подходит к своему руководству.
Несмотря на то, что для достижения цели по поставкам транспортных средств Tesla потребуется 55% роста продаж, значительного увеличения производительности компании не потребуется. Компания поставила 90 966 электромобилей в четвертом квартале 2018 года. Это соответствует годовым продажам в размере около 364 000 электромобилей. Иными словами, чтобы увеличить ежегодные поставки на 48% по сравнению с прошлым годом, все, что нужно Tesla, - это поддерживать уровень ежеквартальных поставок, с которыми она вышла в 2018 году.
Но есть ли спрос? Из 90 966 электромобилей Tesla, поставленных в 4 квартале, 63 359 пришлись на Model 3 - все они были доставлены в Северную Америку. В 2019 году Model 3 появится в Европе и Китае, что значительно увеличивает спрос на электромобиль.
Если взять во внимание стремительно растущее производство электромобилей Tesla и недавно объявленное желание компании продавать Model 3 по более низким ценам, оценка увеличения поставок на 55% в годовом исчислении до 380 000 единиц начинает звучать консервативно.
Чтобы поставить 400 000 электромобилей в 2019 году, компании, вероятно, потребуется вывести на рынок обещанную стандартную версию Model 3 за 35 000 долларов США, что способствует расширению клиентской базы и увеличит спрос на новинку.
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Tesla сообщает, что более дешевая версия электромобиля Model 3 (стандартная конфигурация) будет доступна через 4-6 месяцев. Однако инвесторам не стоит рассчитывать, что стандартная версия появится так скоро. На вопрос об обещанной Model 3 за 35 000 в Twitter Маск ответил: «Мы делаем все возможное, чтобы запустить ее. Это супер трудная работа».
Благодаря большому объему производства Model 3 и глобальному расширению, увеличение на 55% в годовом исчислении не является маловероятным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Tesla недавно сообщила о своих результатах за четвертый квартал и за весь 2018 год, на основании которых можно прогнозировать, чего, возможно, достигнет компания в 2019 году.
В прошлом году Tesla продемонстрировала необычайный рост производства и продаж, поставив в течение года почти столько же электромобилей, сколько за все предыдущие годы.
Руководство Tesla предоставило свой собственный прогноз того, что ожидать от поставок электромобилей в 2019 году. В письме акционеров Tesla за четвертый квартал руководство заявило, что оно планирует поставить от 360 000 до 400 000 электромобилей в течение года. Это на 45-65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было доставлено приблизительно 245 500 электромобилей.
Но могут ли инвесторы доверять руководству Tesla? В конце концов, компания пропустила ключевые цели производства и поставок в прошлом году. К счастью Tesla на этот раз консервативно подходит к своему руководству.
Несмотря на то, что для достижения цели по поставкам транспортных средств Tesla потребуется 55% роста продаж, значительного увеличения производительности компании не потребуется. Компания поставила 90 966 электромобилей в четвертом квартале 2018 года. Это соответствует годовым продажам в размере около 364 000 электромобилей. Иными словами, чтобы увеличить ежегодные поставки на 48% по сравнению с прошлым годом, все, что нужно Tesla, - это поддерживать уровень ежеквартальных поставок, с которыми она вышла в 2018 году.
Но есть ли спрос? Из 90 966 электромобилей Tesla, поставленных в 4 квартале, 63 359 пришлись на Model 3 - все они были доставлены в Северную Америку. В 2019 году Model 3 появится в Европе и Китае, что значительно увеличивает спрос на электромобиль.
Если взять во внимание стремительно растущее производство электромобилей Tesla и недавно объявленное желание компании продавать Model 3 по более низким ценам, оценка увеличения поставок на 55% в годовом исчислении до 380 000 единиц начинает звучать консервативно.
Чтобы поставить 400 000 электромобилей в 2019 году, компании, вероятно, потребуется вывести на рынок обещанную стандартную версию Model 3 за 35 000 долларов США, что способствует расширению клиентской базы и увеличит спрос на новинку.
Читайте также: Tesla продемонстрировала работу режима для собак в авто
Tesla сообщает, что более дешевая версия электромобиля Model 3 (стандартная конфигурация) будет доступна через 4-6 месяцев. Однако инвесторам не стоит рассчитывать, что стандартная версия появится так скоро. На вопрос об обещанной Model 3 за 35 000 в Twitter Маск ответил: «Мы делаем все возможное, чтобы запустить ее. Это супер трудная работа».
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