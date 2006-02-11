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Купеобразный кроссовер Geely FY11 заметили на парковке
Новинку, созданную на базе Volvo XC40, полностью «рассекретили» до официальной премьеры.
Купеобразный кроссовер Geely FY11 на базе Volvo XC40 на днях предстал перед мировым сообществом во всей своей красе. И речь идет не об официальной презентации. Серийное авто сфотографировали на парковке торгового центра в Китае. Это не первые шпионские фото новинки, попавшие в Сеть. Однако в этот раз внешность кроссовера не скрывала камуфляжная пленка. Снимками нового SUV поделилось издание Bitauto, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Напомним, что основой для китайской новинки послужила «тележка» CMA от Volvo XC40. В базовых версиях кросс получает безальтернативный передний привод, однако за доплату, как уверяет производитель, можно будет приобрести полноприводное авто. В качестве силовых агрегатов покупателям предложат бензиновые турбомоторы на полтора и два литра мощностью 177 и 238 л.с. соответственно. Также для этой модели будет доступен гибрид Volvo XC40.
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Салон авто получит роскошную отделку и богатое техническое оснащение. По наблюдениям экспертов, работая над дизайном внутреннего убранства Geely FY11, китайские специалисты вдохновлялись работами мастеров из BMW. На домашний рынок новый купеобразный кросс от Geely выйдет уже во втором полугодии 2019-го. Вероятнее всего, цены на кросс-купе стартуют с отметки 130 тысяч юаней ($19 200).
Купеобразный кроссовер Geely FY11 на базе Volvo XC40 на днях предстал перед мировым сообществом во всей своей красе. И речь идет не об официальной презентации. Серийное авто сфотографировали на парковке торгового центра в Китае. Это не первые шпионские фото новинки, попавшие в Сеть. Однако в этот раз внешность кроссовера не скрывала камуфляжная пленка. Снимками нового SUV поделилось издание Bitauto, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Напомним, что основой для китайской новинки послужила «тележка» CMA от Volvo XC40. В базовых версиях кросс получает безальтернативный передний привод, однако за доплату, как уверяет производитель, можно будет приобрести полноприводное авто. В качестве силовых агрегатов покупателям предложат бензиновые турбомоторы на полтора и два литра мощностью 177 и 238 л.с. соответственно. Также для этой модели будет доступен гибрид Volvo XC40.
Читайте также: Автопилот Apple оказался худшим из имеющихся
Салон авто получит роскошную отделку и богатое техническое оснащение. По наблюдениям экспертов, работая над дизайном внутреннего убранства Geely FY11, китайские специалисты вдохновлялись работами мастеров из BMW. На домашний рынок новый купеобразный кросс от Geely выйдет уже во втором полугодии 2019-го. Вероятнее всего, цены на кросс-купе стартуют с отметки 130 тысяч юаней ($19 200).
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