Раздел: Авто
Из Suzuki Jimny сделали супервнедорожник для злодеев
На крыше появилось дополнительное освещение.
Тюнеры привили "Джимни" ДНК "Гелендвагена", в результате чего получился агрессивный автомобиль под стать какому-нибудь кинозлодею.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Новинка, созданная ателье Wald International, получила название Black Bison. Кузов выкрасили в матовый черный цвет, установили новые бамперы и капот, расширили колесные арки и "обули" Jimny в покрышки для серьезного бездорожья.
На крыше появилось дополнительное освещение, а передние фары напоминают те, которые стоят на новом поколении Mercedes G-Class/ C багажной двери сняли запаску - из-за ее большого размера она бы закрывала обзор водителю.
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О модификации силового агрегата тюнеры умолчали.
Это не первый эксперимент по превращению Jimny в подобие "Гелендвагена". Ранее похожие проекты были у тюнеров из DAMD и Liberty Walk.
Тюнеры привили "Джимни" ДНК "Гелендвагена", в результате чего получился агрессивный автомобиль под стать какому-нибудь кинозлодею.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Новинка, созданная ателье Wald International, получила название Black Bison. Кузов выкрасили в матовый черный цвет, установили новые бамперы и капот, расширили колесные арки и "обули" Jimny в покрышки для серьезного бездорожья.
На крыше появилось дополнительное освещение, а передние фары напоминают те, которые стоят на новом поколении Mercedes G-Class/ C багажной двери сняли запаску - из-за ее большого размера она бы закрывала обзор водителю.
Читайте также: Тюнеры сделали "двойников" из Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny
О модификации силового агрегата тюнеры умолчали.
Это не первый эксперимент по превращению Jimny в подобие "Гелендвагена". Ранее похожие проекты были у тюнеров из DAMD и Liberty Walk.
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