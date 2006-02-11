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Land Rover назвал снимок салона нового Defender «устаревшим»
Фотография интерьера нового Defender появилась накануне.
Компания Land Rover признала, что на опубликованной ранее фотографии представлен интерьер предсерийного прототипа нового Defender, но назвала снимок «устаревшим». Пользователю твиттера, разместившему фотографию, сотрудник юридического департамента марки пригрозил иском.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Редакции сайта Jalopnik удалось связаться с PR-отделом американского офиса Land Rover, где журналистам сообщили, что появление фотографии не является частью спланированной PR-кампании. Устаревший снимок предназначался для внутреннего использования, однако когда точно он был сделан в компании не сообщили. В компании заявили, что сейчас интерьер нового «Дэфа» уже выглядит по-другому.
Фотография интерьера нового Defender появилась накануне. На снимке можно увидеть электронный нефиксируемый селектор трансмиссии, поворотные переключатели для климат-контроля или, возможно, системы Terrain Response, регулятор громкости, а также небольшой дисплей информационно-развлекательной системы.
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Внедорожник нового поколения унифицируют с Land Rover Discovery и выпустят в двух версиях с разной колесной базой: 90 и 110. Инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.
Компания Land Rover признала, что на опубликованной ранее фотографии представлен интерьер предсерийного прототипа нового Defender, но назвала снимок «устаревшим». Пользователю твиттера, разместившему фотографию, сотрудник юридического департамента марки пригрозил иском.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Редакции сайта Jalopnik удалось связаться с PR-отделом американского офиса Land Rover, где журналистам сообщили, что появление фотографии не является частью спланированной PR-кампании. Устаревший снимок предназначался для внутреннего использования, однако когда точно он был сделан в компании не сообщили. В компании заявили, что сейчас интерьер нового «Дэфа» уже выглядит по-другому.
Фотография интерьера нового Defender появилась накануне. На снимке можно увидеть электронный нефиксируемый селектор трансмиссии, поворотные переключатели для климат-контроля или, возможно, системы Terrain Response, регулятор громкости, а также небольшой дисплей информационно-развлекательной системы.
Читайте также: Рассекречен салон нового Land Rover Defender
Внедорожник нового поколения унифицируют с Land Rover Discovery и выпустят в двух версиях с разной колесной базой: 90 и 110. Инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.
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