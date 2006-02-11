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Раздел: Авто  
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Renault Captur претерпела серьезные преобразования

Renault Captur претерпела серьезные преобразованияВ силовой линейке нового Renault Captur будут использованы гибридные агрегаты.

Свежая версия Renault Captur претерпела серьезные преобразования. У компакт-кроссовера кроме шасси изменились многие узловые элементы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Базовую основу обсуждаемой новинки составляет платформа CMF-B. На такой же платформе собирают и Renault Clio. Благодаря замене платформы, машина получила большую надежность в плане безопасности.

В силовой линейке нового Renault Captur будут использованы гибридные агрегаты с 1, 1,5 и 1,3-литровыми турбомоторами, работающими "в команде" с электродвигателями.

Питание электромоторов будет осуществляться от аккумуляторной батареи, емкость которой составляет 9,8 кВт*ч. На полном заряде машина сможет преодолеть до 50 километров.

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По трансмиссии достоверной информации пока что нет. Неизвестно также, как преобразится салон обновленной модели.

Есть только лишь данные, что оснащение и дизайн салона будет на порядок лучше, чем у его предшественника.
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 Теги: Renault Captur, новинка

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Сегодня, 22:42 » Автор: Эдгар Букмирза
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