Раздел: Авто
Cadillac Escalade оснастили мощной броней
Тюнинг коснулся также салона автомобиля - он стал роскошнее.
Американская компания AddArmor, основанная бывшими сотрудниками спецслужб, представила бронированную модификацию внедорожника Cadillac Escalade. Автомобиль получил не только защиту от оружия разного типа, но и роскошный салон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В конструкции внедорожника использовали пуленепробиваемое стекло толщиной 5 см, способное выдерживать выстрелы крупнокалиберных штурмовых винтовок и мощных пистолетов. За дополнительную плату лобовое стекло автомобиля можно доукомплектовать специальными элементами от обледенения, встроенными GPS-антеннами, а также солнечными батареями.
Для защиты кузова компания AddArmor применила особые углепластиковые панели, которые в десять раз прочнее стандартной баллистической стали, но при этом примерно на 60% легче. Крышу пришлось приподнять на 11 см ради установки системы светодиодного освещения.
Плюс ко всему внедорожник укомплектован проблесковыми маячками с сиреной, системой кругового обзора и ночного видения, усиленной подвеской, покрышками run-flat и усиленными тормозными механизмами.
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Наконец, в салоне, отделанном алькантарой, установили 32-дюймовый телевизор с Apple TV, подпиской на канал HBO, а также точку беспроводного доступа Wi-Fi и акустическую систему Sony. Такой автомобиль обойдется в 350 000 долларов.
Американская компания AddArmor, основанная бывшими сотрудниками спецслужб, представила бронированную модификацию внедорожника Cadillac Escalade. Автомобиль получил не только защиту от оружия разного типа, но и роскошный салон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В конструкции внедорожника использовали пуленепробиваемое стекло толщиной 5 см, способное выдерживать выстрелы крупнокалиберных штурмовых винтовок и мощных пистолетов. За дополнительную плату лобовое стекло автомобиля можно доукомплектовать специальными элементами от обледенения, встроенными GPS-антеннами, а также солнечными батареями.
Для защиты кузова компания AddArmor применила особые углепластиковые панели, которые в десять раз прочнее стандартной баллистической стали, но при этом примерно на 60% легче. Крышу пришлось приподнять на 11 см ради установки системы светодиодного освещения.
Плюс ко всему внедорожник укомплектован проблесковыми маячками с сиреной, системой кругового обзора и ночного видения, усиленной подвеской, покрышками run-flat и усиленными тормозными механизмами.
Читайте также: Chevrolet Caprice получил оригинальный тюнинг
Наконец, в салоне, отделанном алькантарой, установили 32-дюймовый телевизор с Apple TV, подпиской на канал HBO, а также точку беспроводного доступа Wi-Fi и акустическую систему Sony. Такой автомобиль обойдется в 350 000 долларов.
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