Раздел: Авто
Mercedes-Benz поделился планами по созданию гибридных моделей
Замыслы компании впечатляют.
Немецкая компания планирует создать более 20 автомобилей с гибридными силовыми установками в текущем году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания Mercedes-Benz в 2019 году представит гибридные версии кроссоверов GLC и GLE, а также хетчбэка A-Class. При этом известно, что гибридную установку последней модели после используют в оснащении компактвэна B-Class, а также кроссовера GLB. Помимо этого, гибридной модификацией обзаведётся новое поколение седана S-Class.
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Отметим, что некоторое время назад представители немецкого автопроизводителя сообщали о том, в бренд собирается полностью электрифицировать свой модельный ряд к 2022 году и выпускать 130 электромобилей линеек EQ Power, EQ Boost и EQ5.
Немецкая компания планирует создать более 20 автомобилей с гибридными силовыми установками в текущем году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания Mercedes-Benz в 2019 году представит гибридные версии кроссоверов GLC и GLE, а также хетчбэка A-Class. При этом известно, что гибридную установку последней модели после используют в оснащении компактвэна B-Class, а также кроссовера GLB. Помимо этого, гибридной модификацией обзаведётся новое поколение седана S-Class.
Читайте также: Cadillac Escalade оснастили мощной броней
Отметим, что некоторое время назад представители немецкого автопроизводителя сообщали о том, в бренд собирается полностью электрифицировать свой модельный ряд к 2022 году и выпускать 130 электромобилей линеек EQ Power, EQ Boost и EQ5.
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