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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz поделился планами по созданию гибридных моделей

Mercedes-Benz поделился планами по созданию гибридных моделей Замыслы компании впечатляют.

Немецкая компания планирует создать более 20 автомобилей с гибридными силовыми установками в текущем году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Компания Mercedes-Benz в 2019 году представит гибридные версии кроссоверов GLC и GLE, а также хетчбэка A-Class. При этом известно, что гибридную установку последней модели после используют в оснащении компактвэна B-Class, а также кроссовера GLB. Помимо этого, гибридной модификацией обзаведётся новое поколение седана S-Class.

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Отметим, что некоторое время назад представители немецкого автопроизводителя сообщали о том, в бренд собирается полностью электрифицировать свой модельный ряд к 2022 году и выпускать 130 электромобилей линеек EQ Power, EQ Boost и EQ5.
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 Теги: Mercedes-Benz, гибриды

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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